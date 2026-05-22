Casi 1.200 millones de personas viven con un trastorno mental: la carga mundial se ha duplicado desde 1990

Archivo - Mujer triste. - DJEDZURA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Casi 1.200 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno mental, casi el doble de la cifra registrada en 1990, según un nuevo estudio de la Universidad de Queensland (Australia) y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de Estados Unidos.

Según este trabajo, publicado en 'The Lancet', este marcado aumento ha convertido a los trastornos mentales en la principal causa de discapacidad a nivel mundial, superando a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas.

El estudio identificó que los trastornos mentales afectan de manera desproporcionada a las personas de entre 15 y 19 años y a las mujeres. Examinó la prevalencia y la carga de los trastornos mentales en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023, lo que lo convierte en el análisis más completo sobre la carga de los trastornos mentales realizado hasta la fecha.

El estudio evaluó 12 trastornos mentales, y los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo mayor (TDM) ocuparon el puesto 11 y 15, respectivamente, en cuanto a la carga que representan entre 304 enfermedades y lesiones en todo el mundo.

Actualmente, los trastornos mentales son actualmente la principal causa de discapacidad en todo el mundo. En 2023, los trastornos mentales representaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) a nivel mundial, situándose como la quinta causa principal de la carga total de enfermedad. Los AVAD son una medida de la pérdida de salud general, que

combina los años vividos con discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura. Los trastornos mentales representaron más del 17% de todos los años vividos con discapacidad en el mundo. Esto refleja el impacto sustancial y creciente de los trastornos mentales en las poblaciones.

Los recientes aumentos se deben principalmente a los trastornos de ansiedad y al trastorno depresivo mayor. Desde 2019, la prevalencia estandarizada por edad del trastorno depresivo mayor ha aumentado aproximadamente un 24%, mientras que los trastornos de ansiedad han aumentado más de un 47%, alcanzando ambos casos su punto máximo en los años posteriores a la pandemia de COVID-19.

"Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés derivado de la pandemia como factores estructurales a largo plazo, como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la cohesión social. Abordar este creciente desafío requerirá una inversión sostenida en los sistemas de salud mental, un mayor acceso a la atención y una acción global coordinada para brindar un mejor apoyo a las poblaciones más vulnerables", argumenta el doctor Damian Santomauro, primer autor del estudio y profesor asociado del Centro de Investigación en Salud Mental de Queensland, en colaboración con la Universidad de Queensland. El doctor Santomauro también es profesor adjunto afiliado del IHME.

La carga alcanza su punto máximo en la adolescencia y afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Los trastornos mentales afectan a las personas en todas las etapas de la vida, pero los tipos de afecciones y su impacto varían según la edad. En la primera infancia, las afecciones como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el trastorno de conducta y la discapacidad intelectual del desarrollo idiopática son las más frecuentes, afectando a los niños con mayor frecuencia que a las niñas. A medida que los niños crecen y llegan a la adolescencia, la ansiedad y el trastorno depresivo mayor son los principales factores que contribuyen a la carga de trastornos mentales.

"Nuestros hallazgos demuestran que la prevalencia de los trastornos mentales alcanza su punto máximo entre los 15 y los 19 años, un período crítico del desarrollo que puede influir en las trayectorias educativas, laborales y relacionales", propone la doctora Alize Ferrari, coautora del estudio y profesora asociada honoraria del Centro de Investigación en Salud Mental de Queensland, en colaboración con la Universidad de Queensland. La doctora Ferrari también es profesora adjunta afiliada del IHME.

En 2023, 620 millones de mujeres de todas las edades vivían con un trastorno mental, en comparación con 552 millones de hombres de todas las edades a nivel mundial. Las mujeres representaron 92,6 millones de AVAD (años de vida ajustados por discapacidad), frente a 78,6 millones entre los hombres, lo que indica una mayor carga general. Es probable que estas diferencias se deban a una compleja combinación de factores, como una mayor exposición a la violencia doméstica y el abuso sexual, mayores responsabilidades de cuidado y desigualdades estructurales como la discriminación de género.

Los trastornos mentales afectan a poblaciones de todo el mundo, poniendo de manifiesto las deficiencias en la atención sanitaria.

La carga de los trastornos mentales aumentó en todas las regiones del mundo entre 1990 y 2023, si bien la magnitud y el patrón de dicha carga difieren sustancialmente entre regiones y niveles de desarrollo. Las regiones de altos ingresos, como Australasia y Europa Occidental, registraron algunas de las tasas de carga más elevadas a nivel mundial, especialmente en países como los Países Bajos, Portugal y Australia. También se observaron grandes incrementos en las tasas de carga de los trastornos mentales en África subsahariana occidental y en algunas zonas del sur de Asia.

Estos patrones se traducen en impactos sustanciales para las comunidades de todo el mundo. Los trastornos mentales afectan a las familias y a los cuidadores, reducen la participación laboral y la productividad, y generan una creciente presión sobre los sistemas de salud y los recursos gubernamentales. Los análisis del Estudio de la Carga Global de Enfermedad (GBD, por sus siglas en inglés) estiman que solo alrededor del 9% de las personas con trastorno depresivo mayor a nivel mundial reciben un tratamiento mínimamente adecuado, y menos del 5% recibe atención adecuada en 90 países. En 204 países y territorios, solo un pequeño número de entornos de altos ingresos, como Australia, Canadá y los Países Bajos, tienen una cobertura de tratamiento superior al 30%, lo que pone de manifiesto importantes brechas en la atención a nivel mundial.

Ampliar el acceso a los servicios, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, será fundamental para mejorar la cobertura. Lograrlo requerirá una acción global coordinada y una inversión sostenida en los sistemas de salud mental para mejorar los resultados en todo el mundo.