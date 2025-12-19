Cardiopatías congénitas en adultos: la guía que podría cambiar cómo cuidas tu corazón

Archivo - Donación de corazón. - SCYTHER5/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cardiopatía congénita (nacer con defectos en la estructura del corazón) es el defecto congénito más común. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, afecta a casi el 1% de los nacimientos, o aproximadamente 40.000 bebés al año, en Estados Unidos.

Los avances en los tratamientos quirúrgicos en las últimas décadas han contribuido a que más del 90% de los bebés nacidos con cardiopatías en Estados Unidos sobrevivan hasta bien entrada la edad adulta.

Esto ha dado lugar a un rápido crecimiento de la población de adultos con cardiopatía congénita, quienes siguen teniendo un mayor riesgo de complicaciones cardíacas a medida que envejecen, a pesar de las intervenciones tempranas.

El Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA), junto con otras asociaciones médicas líderes, han publicado una nueva guía para el manejo de las cardiopatías congénitas en adultos. La guía se publica conjuntamente en 'JACC', la revista insignia del Colegio Americano de Cardiología, y 'Circulation', la revista insignia de la Asociación Americana del Corazón.

La nueva guía proporciona recomendaciones actualizadas para el seguimiento, la orientación y el tratamiento de adultos con cardiopatías congénitas. Incluye evidencia de investigaciones publicadas entre 2017 y 2024 y reemplaza la guía anterior publicada en 2018.

"Hemos avanzado en el campo, ya que contamos con más evidencia que con las últimas directrices", señala la doctora Michelle Gurvitz, cardióloga del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos), profesora asociada de pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard y presidenta del comité de redacción de las directrices. "Si bien siempre buscamos más evidencia, estamos mejorando. El crecimiento del campo ha sido casi exponencial en la cantidad de datos recopilados e investigaciones publicadas".

La nueva directriz incluye novedades relacionadas con el papel de los médicos con experiencia especializada en la orientación del cuidado de adultos con cardiopatías congénitas; actualizaciones sobre salud mental, actividad física, embarazo e insuficiencia cardíaca; y nuevas recomendaciones sobre tipos específicos de defectos cardíacos y enfoques de tratamiento.

Las cardiopatías congénitas abarcan una amplia gama de afecciones, incluyendo más de 30 tipos reconocidos de defectos cardíacos, que pueden clasificarse como simples, moderados o complejos. Los síntomas o diferencias funcionales que resultan de estos defectos incluyen ritmos cardíacos anormales, disminución de la capacidad de ejercicio, niveles bajos de oxígeno en sangre y signos de insuficiencia cardíaca, entre otros. Muchas personas con cardiopatías congénitas reciben un diagnóstico temprano y algunas pueden someterse a cirugías en la infancia o la primera infancia, mientras que una proporción menor de personas con defectos más leves puede que solo se enteren de su condición en la edad adulta.

Los autores de la guía enfatizan la importancia del acceso a atención especializada continua para adultos con cardiopatías congénitas. Incluso cuando las cardiopatías congénitas se diagnostican y tratan en la infancia, muchos pacientes dejan de acudir a especialistas en cardiopatías congénitas al llegar a la edad adulta.

Entre las barreras comunes se incluyen la falta de concienciación sobre la importancia de la continuidad de la atención, la disponibilidad de especialistas en su lugar de residencia y las dificultades socioeconómicas o relacionadas con los seguros médicos. La nueva guía ofrece recomendaciones sobre cuándo se justifica la experiencia especializada y cómo los especialistas pueden colaborar con otros profesionales clínicos para ampliar el acceso a la atención.

"Sabemos que debemos ser diligentes en nuestros esfuerzos para que los pacientes pediátricos accedan a la atención de cardiopatías congénitas en adultos", destaca Gurvitz. "Aún tenemos muchos pacientes que dejan de recibir atención especializada al pasar de la atención pediátrica a la atención para adultos, y muchos pacientes que no pueden acceder a médicos por otras razones, como el seguro médico o la ubicación geográfica".

Algunos adultos con cardiopatías congénitas padecen problemas de salud mental o neurocognitivos (incluidos trastornos del estado de ánimo, así como problemas cognitivos y de memoria) que pueden empeorar si no se diagnostican ni se tratan.

En la nueva guía, según Gurvitz, "renovamos nuestro énfasis en la salud mental y la evaluación neurocognitiva. Nuestros pacientes presentan muchos desafíos relacionados con la ansiedad y la depresión, por lo que es importante hablar de ello con ellos o considerar la posibilidad de remitirlos a una evaluación más exhaustiva".

La guía también incluye recomendaciones actualizadas sobre el ejercicio. La actividad física es fundamental para un estilo de vida cardiosaludable para todos, incluidas las personas con cardiopatías congénitas. Sin embargo, a los pacientes con cardiopatías congénitas a menudo les preocupa qué nivel de actividad es seguro.

"Analizamos el uso de pruebas de ejercicio para orientar las recomendaciones de actividad física y lo explicamos de forma más amplia que en las directrices anteriores", destaca Gurvitz. "Muchos de nuestros pacientes practican deportes, y ahora decimos que a los adultos con cardiopatía congénita no solo se les permite jugar, sino que se les anima a participar en actividad física, tras una evaluación adecuada".

Además, la guía incluye recomendaciones nuevas y actualizadas sobre opciones de anticoncepción, embarazo y parto. Las personas con cardiopatía congénita (CCD) interesadas en un embarazo deben recibir asesoramiento preconcepcional, en colaboración con un cardiólogo especializado en cardiopatía congénita, sobre pruebas genéticas, cómo un embarazo podría afectar su salud, los riesgos fetales asociados y las opciones para un parto seguro. La mayoría de las pacientes embarazadas con cardiopatía congénita pueden tener un parto seguro, con una estratificación y seguimiento individualizados de riesgos adecuados.

También se proporciona una guía actualizada sobre prácticas quirúrgicas, insuficiencia cardíaca y tratamientos para formas específicas de cardiopatías congénitas. El comité de redacción enfatiza que los pacientes con cardiopatías más complejas a menudo requieren una monitorización estrecha y podrían necesitar procedimientos o dispositivos médicos adicionales durante la edad adulta, como reemplazos de válvulas, ablaciones o marcapasos para corregir arritmias (latidos cardíacos irregulares), o un trasplante de corazón si la función cardíaca se deteriora gravemente. Se necesita más investigación para determinar el momento óptimo para dichas intervenciones, así como para fundamentar los enfoques de atención geriátrica a medida que más pacientes alcanzan la edad adulta mayor.

"Seguiremos impulsando el campo para responder a las preguntas, ya que la población de pacientes no va a desaparecer, sino que crece", insiste Gurvitz. "En particular, nuestros pacientes más complejos son el grupo de mayor crecimiento, y espero que algunas de las deficiencias identificadas impulsen a la gente a intentar responder a esas preguntas sobre cuál es la manera más eficiente y eficaz de brindar atención a nuestros pacientes".

El comité de redacción estuvo compuesto por especialistas en cardiología de cardiopatías congénitas y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca y electrofisiología, además de enfermeras de práctica avanzada y un defensor del paciente. La guía se desarrolló en colaboración con la Sociedad del Ritmo Cardíaco, la Sociedad Internacional de Cardiopatías Congénitas del Adulto y la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares, y cuenta con el respaldo de estas.