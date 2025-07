Cantabria urge a Sanidad explicaciones por el "caos" en la organización del examen MIR 2026

Pascual alerta del "colapso" por la dimisión "masiva" de expertos, denuncia la eliminación de sedes del examen y "desprecio" al consenso

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha expresado su "máxima preocupación" y ha exigido "responsabilidades y explicaciones" urgentes ante el "grave caos" generado por el Ministerio de Sanidad en la preparación de los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) correspondientes a 2026.

El consejero de Salud, César Pascual, ha denunciado que, "en cuestión de semanas", el departamento que dirige Mónica García ha "desmontado" un modelo MIR, basado en "la confianza, independencia y compromiso" del sector profesional con la formación de nuevas generaciones de sanitarios, "que llevaba décadas funcionando".

En su lugar, ha criticado que el Ministerio "impone" ahora una estructura burocrática, dependiente de Función Pública, que "prescinde de los expertos y ningunea a las comunidades autónomas".

Pascual ha señalado en un comunicado que los cambios introducidos de forma "unilateral y opaca" por Sanidad han desencadenado "un hecho sin precedentes: la dimisión en bloque de los comités de expertos que elaboran las pruebas MIR, FIR, EIR y otras especialidades".

A su juicio, las medidas "impuestas", como la reducción de 15 a 5 colaboradores por experto, la rebaja en el pago por pregunta de 15 a 9 euros o la transferencia parcial de la organización a otro ministerio, constituye "un desprecio" al trabajo técnico y "un ataque directo" al futuro del sistema sanitario español.

"A estas alturas del calendario, no hay comité, no hay preguntas, no hay calendario, no hay garantías.

La convocatoria MIR 2026 está en riesgo", ha advertido el consejero cántabro, que ha exigido una "rectificación inmediata".

A esta "deriva" ha sumado la "preocupante reducción" de sedes del examen, que según ha dicho han pasado de 28 a 22 y se eliminan plazas en Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Girona, León y Vigo, lo que "penaliza a miles de aspirantes", especialmente a quienes no pueden permitirse desplazamientos costosos, y "rompe el principio de equidad territorial".

DÉFICIT DE MÉDICOS DE FAMILIA En paralelo, Pascual ha criticado que el Ministerio "sigue sin dar respuestas al déficit estructural de médicos de familia, que ya asciende a 4.500 profesionales, según el propio Gobierno".

En este sentido, ha lamentado que este año "solo" se han creado 36 plazas nuevas de Medicina Familiar y Comunitaria y "apenas" 20 en Salud Mental, sumando todas las especialidades".

En su opinión, son unas cifras "irrisorias" y "completamente alejadas de las necesidades reales de nuestro sistema".

"El Gobierno de Cantabria no acepta más desmantelamientos ni más decisiones tomadas a espaldas de las comunidades autónomas y de los profesionales.

Basta ya", ha sentenciado Pascual, que ha instado al Ministerio a dar "marcha atrás", convocar a las comunidades, "recuperar" el diálogo con los expertos y garantizar un proceso MIR "transparente, riguroso y profesional".

"No hay tiempo para parches, ni excusas, ya que lo que está en juego es la salud de los españoles en los próximos 20 años", ha concluido.