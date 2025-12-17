Cansancio constante, lentitud o falta de concentración: cuando la causa está en el tiroides y no en el estrés

Archivo - Mujer joven tocando su cuello. Ganglios, tiroides, garganta. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SIAM PUKKATO - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EDIZIONES) -

Sentirse agotado, incluso después de dormir bien, puede ser más que una cuestión de ritmo de vida. El hipotiroidismo, una alteración de la glándula tiroides que ralentiza el metabolismo, puede causar fatiga, somnolencia, y dificultad para concentrarse. Así, el endocrinólogo Esteban Jódar, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, explica cómo reconocer sus síntomas, qué pruebas solicitar, a la vez que desmonta los mitos más frecuentes en torno a este tema.

Cuenta este experto, durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, que el tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis), y al consumo de oxígeno de las células. "De alguna manera, también, al gasto metabólico basal y a la quema de calorías", apostilla este experto.

En cuanto a los niveles de energía afirma que si el tiroides funciona correctamente, se mantienen estables: "La presencia de hipotiroidismo genera fatiga, somnolencia, lentitud mental, o física. El hipertiroidismo se asocia a nerviosismo, insomnio, palpitaciones, o hiperatividad. Las alteraciones de las hormonas tiroideas pueden llevar a dificultad a depresión, dificultad para concentrarse, incluso a irritabilidad en caso de exceso".

Explica en este sentido que una alteración como el hipotiroidismo reduce la acción de las hormonas tiroideas, que son un factor de transcripción que regula múltiples funciones. "Puede causar esta sensación de fatiga por un enlentecimiento general del metabolismo en todos los niveles; desde la velocidad de activación neuronal, la función cardiaca o de otros órganos", apostilla. CÓMO ESTAR MENOS CANSADO EN EL DÍA A DÍA Ensalza en este sentido este experto de Quirónsalud Madrid que los hábitos o rutinas que pueden ayudar a una persona con hipotiroidismo a mejorar su energía y bienestar son los mismo que se ofrecen a la población general.

"Un adecuado ritmo de sueño y de vigilia; descansar las horas necesarias; hacer ejercicio aeróbico, a lo mejor 30 minutos al día, preferentemente repartido; y ejercicio muscular de fuerza, al menos tres días en semana no consecutivos, alrededor de 30 minutos; junto con una dieta mediterránea", subraya entre sus recomendaciones. De hecho, destaca que el ejercicio se ha comprobado que tiene un impacto muy positivo tanto en la calidad del sueño, como en el estado de energía y de bienestar.

CÓMO DETECTAR QUE ALGO NO VA BIEN CON EL TIROIDES

En este sentido, pedimos al jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid que nos especifique qué pruebas o análisis se deben solicitar si sospechamos de una fatiga inusual, que podría estar relacionada con una disfunción tiroidea.

Habla del análisis de sangre y de los parámetros de la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y de la T4 libre (tiroxina libre). "El hipotiroidismo es una de las patologías endocrinológicas más frecuentes si consideramos el hipotiroidismo subclínico, que es una situación en la que no deberían mostrarse síntomas clínicos, pero se detecta una deficiencia sutil en la producción de hormonas tiroideas y que los endocrinólogos sólo tratamos en determinadas circunstancias", agrega.

Precisamente, este experto valora que los trastornos de tiroides se encuentran "hoy adecuadamente diagnosticados", pese a que estuvieron en su día sobrediagnosticados, puesto que la valoración de la función tiroidea con una el análisis de la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y la T4 libre (tiroxina libre) es una determinación analítica habitual que puede pedir cualquier médico en cualquier contexto asistencial.

De hecho, el doctor Jódar resalta que suelen ser parte de la analítica básica que se realiza a personas con síntomas con cansancio crónico, debilidad, hipercolesterolemia, osteoporosis, diabetes, u obesidad.