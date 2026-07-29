Archivo - El cannabis triplica el riesgo de que adolescentes desarrollen trastornos mentales en comparación con otras sustancias - LORDHENRIVOTON/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) se ha hecho eco de un reciente estudio de investigación que ha concluido que el consumo de cannabis triplica el riesgo de que los adolescentes menores de 17 años desarrollen trastornos mentales en comparación con el de otras sustancias.

"El cannabis es la droga que más propiedades psicotizantes tiene, muy por encima de muchas otras sustancias de consumo", ha indicado el presidente de la Fundación Patología Dual, el doctor Néstor Szerman, en relación con este trabajo publicado en la revista especializada 'The American Journal of Psychiatry' por investigadores de la estadounidense Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

Por ello, este experto ha incidido en este estudio, ya que en muchas ocasiones, el cannabis es visto por la población -especialmente por la joven- como una droga blanda y como un producto natural que, por tanto, parece exento de peligros. "Los datos científicos previos y los que muestra esta nueva investigación no correlacionan en ningún caso con esa percepción", ha argumentado.

"El cerebro humano sigue un periodo de neurodesarrollo que no finaliza hasta bastante después de los 20 años", ha manifestado, para añadir que "en este proceso, el ritmo de diferentes áreas cerebrales es desigual". Así, ha explicado que "los circuitos responsables del control son más tardíos en su desarrollo funcional que los vinculados a la recompensa, lo que hace que los adolescentes sean más vulnerables".

Además, ha divulgado que este efecto es todavía más importante entre aquellos adolescentes que presentan una vulnerabilidad genética, compartida tanto para la adicción al cannabis como para el desarrollo de otros trastornos psiquiátricos. Entre estos últimos, y según este estudio, destacan especialmente la esquizofrenia (riesgo 52% mayor entre adolescentes con trastorno por uso de esta droga) y la depresión (riesgo 30% superior).

VULNERABILIDAD GENÉTICA

"Los adolescentes que presentan una vulnerabilidad genética baja, al consumir cannabis con alto contenido de THC, pueden desarrollar episodios psicóticos", ha continuado el también miembro del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, que ha agregado que "en cambio, cuando la vulnerabilidad es elevada, incluso un cannabis con bajo porcentaje de THC es suficiente para desarrollar un episodio psicótico, que en casi la mitad de los casos puede evolucionar a un trastorno psicótico crónico".

Como ejemplo de ello, ha indicado que "en los sitios del mundo donde el uso de cannabis se ha legalizado, como, por ejemplo, en la provincia de Ontario, en Canadá, la incidencia de episodios psicóticos se ha triplicado desde entonces". A su juicio, existe un motivo para esta estrecha relación entre trastorno por consumo de cannabis y psicosis, para lo que ha citado un estudio publicado hace algo más de un año en la revista especializada 'JAMA Psychiatry', que se realizó mediante técnicas de imágenes cerebral.

Así, esta investigación halló que las personas con trastorno por consumo de cannabis presentan niveles más altos de dopamina en la misma región cerebral relacionada con la psicosis, algo que, según sus autores, puede alterar los procesos cerebrales normales y aumentar el riesgo de psicosis, particularmente en individuos que ya son vulnerables.

"En el cerebro humano existe un sistema endocannabinoide endógeno, conocido así por ser el lugar donde impacta el cannabis consumido", ha afirmado Szerman, al tiempo que ha apuntado que "este importante sistema cerebral no existe para que la gente consuma cannabis, sino que está ligado a la supervivencia como individuos y como especie". Este "podría ser disfuncional por causas genéticas y/o adquiridas y dar lugar a trastornos mentales diversos -entre ellos el trastorno por consumo de cannabis y la psicosis- y otras enfermedades no psiquiátricas", ha aclarado.

Por último, y tras exponer que "en estas personas con mayor vulnerabilidad, la patología dual, es decir, la coexistencia de una adicción y otro trastorno mental, es la norma", este especialista ha señalado que "en personas con una adicción al cannabis siempre se debería tratar de identificar los otros trastornos mentales asociados a la adicción para, de esa forma, poder orientar a los pacientes hacia el tratamiento más adecuado, que debería ser integral e integrado y abordar todos los trastornos mentales".