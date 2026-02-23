El cannabis en la adolescencia se asocia al doble de riesgo de trastornos psicóticos y bipolares en la juventud

Archivo - Mujer encendiendo un porro. - OLENA BONDARENKO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consumo de cannabis durante la adolescencia lleva tiempo generando debate, pero en los últimos años la preocupación ha ido en aumento a medida que esta sustancia se vuelve más potente, más accesible y más normalizada entre los jóvenes. Cada vez son más las familias y los profesionales que se preguntan si fumar cannabis en edades tempranas puede dejar huella más allá del momento.

Ahora, una investigación de gran escala realizada en Estados Unidos vuelve a poner el foco en esta cuestión y en sus posibles consecuencias a medio plazo. Los datos, obtenidos a partir del seguimiento de cientos de miles de adolescentes, apuntan a una relación preocupante entre el consumo en estas edades y la aparición posterior de trastornos psiquiátricos graves.

UN SEGUIMIENTO MASIVO DURANTE CASI UNA DÉCADA

Los adolescentes que consumen cannabis podrían enfrentar un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos graves en la adultez temprana, según un nuevo estudio a gran escala de la Universidad de California (Estados Unidos).

Publicado en 'JAMA Health Forum', el estudio longitudinal hizo un seguimiento de 463.396 adolescentes de 13 a 17 años hasta los 26 años y descubrió que el consumo de cannabis en el último año durante la adolescencia se asociaba con un riesgo significativamente mayor de trastornos psicóticos incidentes (duplicado), bipolares (duplicado), depresivos y de ansiedad.

El estudio fue realizado por investigadores de Kaiser Permanente, Getting it Right from the Start del Instituto de Salud Pública, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad del Sur de California (Estados Unidos), y fue financiado por una subvención del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los NIH.

El estudio analizó datos de historiales médicos electrónicos de consultas pediátricas rutinarias entre 2016 y 2023. El consumo de cannabis precedió a los diagnósticos psiquiátricos en un promedio de 1,7 a 2,3 años. El diseño longitudinal del estudio refuerza la evidencia de que la exposición al cannabis en adolescentes es un posible factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades mentales.

CUANDO EL RIESGO MENTAL DEJA DE SER TEÓRICO

"A medida que el cannabis se vuelve más potente y se comercializa de forma más agresiva, este estudio indica que el consumo de cannabis entre adolescentes se asocia con el doble de riesgo de sufrir trastornos psicóticos y bipolares, dos de las afecciones de salud mental más graves", apunta la doctora Lynn Silver, directora del programa Getting it Right from the Start, un programa del Instituto de Salud Pública, y coautora del estudio.

"La evidencia apunta cada vez más a la necesidad de una respuesta urgente de salud pública: una que reduzca la potencia del producto, priorice la prevención, limite la exposición y la comercialización entre los jóvenes, y trate el consumo de cannabis entre los adolescentes como un problema de salud grave, no como una conducta benigna", añade.

El cannabis es la droga ilícita más consumida entre los adolescentes estadounidenses. El estudio 'Monitoring the Future' muestra que su consumo aumenta con el grado escolar (de aproximadamente el 8 por ciento en octavo grado al 26 por ciento en duodécimo) y, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de 2024, más del 10 por ciento de los adolescentes estadounidenses de entre 12 y 17 años declaran haberlo consumido en el último año.

Al mismo tiempo, los niveles promedio de THC en la flor de cannabis de California superan ahora el 20%, una cifra muy superior a la de décadas anteriores, y los concentrados pueden superar el 95% de THC.

NO SÓLO CONSUMO PROBLEMÁTICO: CUALQUIER USO CUENTA

A diferencia de muchos estudios anteriores, la investigación examinó cualquier consumo de cannabis autoinformado durante el año anterior, con una evaluación universal de los adolescentes durante la atención pediátrica estándar, en lugar de centrarse solo en el consumo excesivo o el trastorno por consumo de cannabis.

"Incluso después de considerar los problemas de salud mental previos y el consumo de otras sustancias, los adolescentes que reportaron consumo de cannabis presentaron un riesgo considerablemente mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos, en particular trastornos psicóticos y bipolares", comenta la doctora Kelly Young-Wolff, autora principal del estudio e investigadora principal de la División de Investigación de Kaiser Permanente.

"Este estudio refuerza la creciente evidencia de que el consumo de cannabis durante la adolescencia podría tener efectos potencialmente perjudiciales a largo plazo para la salud. Es fundamental que los padres y sus hijos cuenten con información precisa, confiable y basada en evidencia sobre los riesgos del consumo de cannabis en la adolescencia", concluye la investigación.