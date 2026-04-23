El cáncer de testículo aumenta en hombres jóvenes, según el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada

Archivo - Ilustración de los testículos. - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA) ha advertido de que están aumentando en hombres jóvenes los casos de cáncer de testículo, que se sitúa como el tumor sólido maligno más frecuente en varones de 15 a 35 años, según han comprobado los especialistas en consulta y en línea con registros nacionales e internacionales.

Según ha detallado la entidad en base a un análisis publicado en 'Actas Urológicas Españolas', se ha producido un incremento anual medio de casos de este tumor del 1,9 por ciento entre 1990 y 2019 y un aumento de 3,09 a 5,40 casos por cada 100.000 hombres.

Aunque la mortalidad por esta enfermedad se mantiene muy baja, en torno a 0,1-0,2 muertes por 100.000 hombres, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el incremento de la incidencia genera preocupación entre los especialistas.

Por ello, ICUA ha puesto en marcha una campaña de concienciación y revisiones especializadas para menores de 35 años en sus centros hospitalarios, con motivo del Mes de Concienciación del Cáncer de Testículo.

TRATAMIENTO Y FACTORES DE RIESGO

El responsable del equipo de Litiasis y Endourología de ICUA y presidente de la Sociedad Urológica Madrileña, Luis Llanes, ha explicado que el tratamiento actual del cáncer de testículo no busca solo la curación, con tasas superiores al 95 por ciento cuando se detecta en estadios iniciales, sino también preservar la fertilidad y la calidad de vida del paciente.

En cuanto a los principales factores de riesgo, destacan tener entre 20 y 35 años; padecer criptorquidia, esto es, un testículo no descendido en la infancia, incluso si se corrigió; antecedentes de padre o hermano con cáncer de testículo o haber tenido un cáncer previo de este tipo.

Asimismo, se está investigando el impacto de la exposición a disruptores endocrinos, como ciertos pesticidas y químicos ambientales, durante el embarazo o en la infancia temprana. Un metaanálisis sistemático publicado en 'International Journal of Environmental Research and Public Health' encontró una asociación consistente entre ambos.

Los especialistas de ICUA han aconsejado consultar con un urólogo en el caso de sentir síntomas como dolor sordo en el abdomen bajo la ingle, en el testículo o el escroto; cambio en el tamaño o la forma del testículo; un bulto o masa en el testículo con o sin dolor; sensación de pesadez o acumulación de líquido en el escroto; sensibilidad en las mamas o crecimiento mamario, que es poco frecuente pero posible.