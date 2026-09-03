El cáncer relacionado con el alcohol que ya es la principal causa de muerte entre los hombres jóvenes

Archivo - Amigos bebiendo alcohol en un bar. - JACOBLUND/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las muertes por cáncer atribuibles al alcohol en Estados Unidos se duplicaron entre 1990 y 2023, según datos de investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, que forma parte de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

Los resultados se presentan por primera vez como una presentación oral en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica de 2025 (Chicago, Estados Unidos) y se publican paralelamente en 'The Lancet Regional Health - Americas'.

El estudio también revela que las muertes por cáncer relacionadas con el alcohol no se limitan a los adultos mayores ni al cáncer de hígado. Entre los adultos de 20 a 54 años, el cáncer colorrectal fue la principal causa de muerte por cáncer atribuible al alcohol en hombres, mientras que el cáncer de mama ocupó el primer lugar en mujeres. El estudio también muestra una creciente incidencia de cáncer colorrectal, esofágico, pancreático y otros tipos de cáncer.

LAS MUERTES POR CÁNCER ATRIBUIBLES AL ALCOHOL SE DUPLICAN EN TRES DÉCADAS

Utilizando datos del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades de más de tres décadas, los investigadores descubrieron que las muertes anuales por cáncer atribuibles al alcohol aumentaron de 11.361 en 1990 a 23.126 en 2023. Los hombres y los adultos de 55 años o más fueron los más afectados, pero se observaron aumentos en la mayoría de los tipos de cáncer, grupos de edad y regiones.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IICH) ha clasificado el alcohol como carcinógeno del Grupo 1, en la misma categoría que el humo del tabaco y el amianto. La evidencia científica vincula el consumo de alcohol con cánceres de mama, hígado, esófago, colon y recto, así como con diversos tipos de cáncer de cabeza y cuello.

"El hallazgo más sorprendente fue la amplitud del impacto potencial del alcohol en distintos tipos de cáncer", subraya Chinmay Jani, autor principal del estudio y jefe de residentes de hematología y oncología en Sylvester. Si bien su relación con el cáncer de hígado es ampliamente reconocida, su contribución a cánceres como el colorrectal, el de esófago, el de mama, el de páncreas y el de próstata es menos conocida por el público.

EL CÁNCER COLORRECTAL YA ES EL PRINCIPAL ENTRE LOS HOMBRES DE 20 A 54 AÑOS

Entre los hombres mayores, el cáncer de hígado representó la mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol, seguido del cáncer de esófago y el colorrectal. Entre las mujeres, el cáncer de mama fue la principal causa de mortalidad por cáncer atribuible al alcohol.

El estudio también identificó patrones preocupantes en adultos jóvenes. En hombres de entre 20 y 54 años, el cáncer colorrectal fue la principal causa de muerte por cáncer atribuible al alcohol. Entre las mujeres del mismo grupo de edad, el cáncer de mama ocupó el primer lugar, seguido del cáncer colorrectal.

"Cabe destacar que, entre los adultos de 20 a 54 años, el cáncer colorrectal fue la principal causa de mortalidad por cáncer atribuible al alcohol en los hombres y la segunda causa principal en las mujeres, superando al cáncer de hígado en ambos grupos", en palabras de Jani.

Gilberto Lopes, autor principal y jefe de la División de Oncología Médica de Sylvester, recalca que los hallazgos refuerzan la importancia de brindar a las personas información clara sobre los factores del estilo de vida que influyen en el riesgo de cáncer.

"Este estudio deja claro que el riesgo de cáncer relacionado con el alcohol no se limita a una sola enfermedad ni a un solo grupo de personas. Como médicos e investigadores del cáncer, tenemos la oportunidad de ayudar a los pacientes a comprender que el alcohol es un factor de riesgo modificable y que incluso pequeños cambios informados pueden formar parte de una estrategia más amplia para reducir el riesgo de cáncer en nuestra comunidad".

A pesar de la creciente evidencia científica, el conocimiento público sobre la relación entre el alcohol y el cáncer sigue siendo relativamente bajo en comparación con el conocimiento sobre otros factores de riesgo, como el consumo de tabaco.