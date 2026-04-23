El cáncer de recto se dispara en menores de 45 años: las muertes crecen más rápido

Archivo - Cáncer de colon, intestino - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LIGHTFIELDSTUDIOS

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las muertes por cáncer de recto entre los millennials mayores se están acelerando, y el crecimiento de la mortalidad supera con creces al del cáncer de colon, lo que sugiere que los médicos de atención primaria deberían investigar a fondo los síntomas tempranos en pacientes menores de 45 años, según un estudio de la Universidad Médica SUNY Upstate (Estados Unidos) que se presenta en la Semana de las Enfermedades Digestivas (DDW) 2026 de Chicago (Estados Unidos).

"El cáncer colorrectal ya no se considera principalmente una enfermedad de adultos mayores. El cáncer de recto, en particular, se está convirtiendo en un problema cada vez mayor en personas más jóvenes, y debemos actuar con prontitud para revertir esta tendencia", comenta Mythili Menon Pathiyil, becaria de gastroenterología de la Universidad Médica SUNY Upstate y autora principal del estudio.

LOS MILLENNIALS, EN EL FOCO: LA MORTALIDAD SEGUIRÁ AUMENTANDO HASTA 2035

Investigadores analizaron los registros de defunción de adultos de entre 20 y 44 años en Estados Unidos, correspondientes al período comprendido entre 1999 y 2023, a partir de la base de datos WONDER de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Calcularon los cambios anuales en las tasas de mortalidad por sexo, raza y etnia, región y grupo de edad. Posteriormente, aplicaron un modelo de aprendizaje automático conocido como ARIMA para proyectar las tendencias hasta 2035, suponiendo que los patrones actuales se mantengan sin cambios.

El análisis reveló un aumento constante en las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal en general, con un incremento de la mortalidad por cáncer de recto de 2 a 3 veces mayor que la del cáncer de colon en todos los grupos demográficos. Entre los adultos de 35 a 44 años, la generación millennial, se prevé que la mortalidad por cáncer de recto aumente hasta 2035, incluso mientras que la mortalidad por cáncer de colon en el mismo grupo de edad crece más lentamente.

Los adultos hispanos y los residentes de los estados occidentales experimentaron el mayor aumento en las muertes por cáncer de recto, con los adultos hispanos registrando las tasas de mortalidad de mayor crecimiento entre todos los grupos demográficos.

SÍNTOMAS QUE NO DEBEN IGNORARSE: LA DETECCIÓN PRECOZ, CLAVE

Pathiyil indica que los hallazgos respaldan la necesidad de replantear las estrategias de detección, incluyendo un mayor uso de la sigmoidoscopia flexible para detectar el cáncer de recto y la promoción de una mayor concientización. Añadió que los adultos jóvenes y los médicos de atención primaria deberían prestar más atención a síntomas como el sangrado rectal y los cambios en los hábitos intestinales, que a menudo se confunden con hemorroides u otras dolencias en pacientes jóvenes.

"No se trata tanto de cambiar las directrices de la noche a la mañana, sino más bien de cambiar nuestra forma de pensar al respecto, reconociendo que el cáncer colorrectal en adultos jóvenes ya no es raro y que necesita atención temprana", aporta Pathiyil.

Pathiyil explica que emprendió el estudio porque observó un número creciente de pacientes jóvenes, por lo demás sanos, a quienes se les diagnosticaba cáncer colorrectal en etapas avanzadas. Añade que otras investigaciones han demostrado que los pacientes mayores comienzan el tratamiento al mes de la aparición de los síntomas, mientras que en el caso de los adultos jóvenes transcurren siete meses desde la aparición de los primeros síntomas hasta el inicio del tratamiento, un retraso crucial.

"Nuestro estudio demuestra que el cáncer de recto es el principal responsable del aumento de los cánceres colorrectales, y es muy probable que la situación empeore con el tiempo si no cambiamos lo que estamos haciendo ahora mismo", finaliza Pathiyil.