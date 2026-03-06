El cáncer de pulmón es el tumor más letal entre mujeres españolas con más de 6.800 muertes al año, según la SEOM

Archivo - Paciente hospitalizada mirando una radiografía de pulmones. - TOMML/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de pulmón se posiciona como el tumor responsable de un mayor número de muertes en mujeres en España al año, con más de 6.800 fallecimientos en 2024, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

La SEOM, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, ha estimado que en 2026 se diagnosticarán más de 133.120 nuevos casos de cáncer en mujeres y más de 47.000 fallecerán por esta causa, según recoge el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', editado por la Sociedad y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

La incidencia en mujeres sigue evidenciando un leve incremento progresivo de los nuevos casos de cáncer, debido a factores no modificables como el aumento poblacional y el envejecimiento, pero también por factores de riesgo modificables como el tabaco (responsable del 33 por ciento de las muertes por cáncer), las infecciones (sobre todo en países en vías de desarrollo), el alcohol, el sedentarismo o las dietas inadecuadas.

Desde la SEOM han querido lanzar "un mensaje de esperanza" porque, pese a que esta incidencia esté en ascenso, tienen la oportunidad de actuar y reducir el riesgo de cáncer enfrentándose a los factores de riesgo evitables.

Además, el presidente de la SEOM, Javier de Castro, ha subrayado la importancia de seguir las campañas de vacunación, especialmente frente al virus de la hepatitis B y al virus del papiloma humano, así como de los programas de cribado que permiten diagnosticar los tumores en estadios tempranos, incluso en fase premaligna.

INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEL CÁNCER DE PULMÓN

El cáncer de pulmón era, desde 2019, el tercer tumor con mayor incidencia en la mujer, solo por detrás del de mama y el colorrectal. En 2024, se situó como primera causa de muerte por cáncer en mujeres, por delante del cáncer de mama, tradicionalmente asociado con el mayor número de fallecimientos por cáncer en España.

El tabaquismo es el principal factor asociado al riesgo de desarrollar este tumor, pero también otros como el de vejiga, cabeza y cuello, esófago o páncreas, entre otros. En este sentido, también preocupa el uso de "cigarrillos electrónicos y vapeadores", especialmente entre la población joven.

La exposición al radón residencial es el principal factor de riesgo en personas que nunca han fumado, y el segundo factor de riesgo en pacientes fumadores. Por otro lado, se atribuyen 12.000 casos de cáncer en España al alcohol, en especial los cánceres colorrectales, cáncer de mama, tumores de hígado y de cabeza y cuello.

La obesidad y el sedentarismo también son riesgos evitables relacionados con una prevalencia cada vez mayor en la sociedad. En 2022, la obesidad afectaba al 13,7 por ciento de la población adulta, y el sobrepeso, al 33,6 por ciento. En este aspecto, una dieta mediterránea adecuada y el ejercicio físico han demostrado reducir la incidencia de ciertos tipos de tumores, disminuir el riesgo de recidiva y mejorar su pronóstico y la tolerancia a los tratamientos.

PROGRAMAS DE CRIBADO

A día de hoy, en España existen tres programas de cribado de cáncer establecidos en España: el de cáncer de colon, el de mama y el de cérvix. Su implementación permite "un diagnóstico precoz, incluso de lesiones premalignas, y una reducción en la mortalidad por estos tumores".

En 2025, el cribado de cáncer de cérvix se actualizó, de forma que se incluyó el virus del papiloma humano (VPH) en las mujeres de entre 30 y 65 años, por lo que, junto a la inclusión en el calendario vacunal de la vacuna frente al VPH, tendrá un impacto notable "en la reducción de la incidencia del cáncer de cérvix y otros tumores relacionados".

Respecto al cáncer de mama, el Consejo de la Unión Europea recomienda adelantar el inicio del cribado a los 45 años y extenderlo hasta los 74 años, acciones que España está evaluando y que muchas Comunidades Autónomas han ido poniendo en marcha.