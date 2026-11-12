Cáncer de pulmón: un tratamiento con tres fármacos no logra evitar que se vuelva más agresivo

Archivo - Resonancia magnética de los pulmones. - DA-KUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

En un nuevo ensayo clínico, investigadores del Centro Oncológico Memorial Sloan (Estados Unidos) han analizado cómo responden los pacientes con una forma agresiva de cáncer de pulmón al tratamiento con una terapia de triple combinación.

Si bien la terapia no impidió la progresión o transformación de la enfermedad en muchos pacientes, los resultados proporcionan datos valiosos sobre cómo la plasticidad tumoral impulsa la resistencia al tratamiento, tal y como se recoge en 'Science Traslacional Medicine'.

Aproximadamente el 20% de los cánceres de pulmón presentan mutaciones en el gen EGFR, y los investigadores han desarrollado fármacos como el osimertinib, que actúan sobre el EGFR mutado para tratar la enfermedad metastásica. El fármaco suele ser eficaz inicialmente, pero los pacientes generalmente desarrollan resistencia al tratamiento por diversas razones, incluidas mutaciones adicionales o transformación histológica.

Esta última ocurre cuando las células tumorales adquieren nuevas propiedades o incluso cambian a un tipo de cáncer diferente, como la transformación de adenocarcinoma de pulmón (LUAD) a cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC). Estas transformaciones a menudo aumentan la agresividad del cáncer y su capacidad para resistir los tratamientos, por lo que se necesitan urgentemente nuevas terapias.

En este estudio, los investigadores plantearon la hipótesis de que la combinación de osimertinib con quimioterapia a base de platino y etopósido podría prevenir la transformación de LUAD con mutación en EGFR en SCLC. Administraron la terapia combinada a 11 pacientes con LUAD con mutación en EGFR que presentaban un alto riesgo de transformación debido a mutaciones en otros dos genes, TP53 y RB1.

Cinco de los pacientes experimentaron la transformación a SCLC, y la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 11 meses. El análisis genómico y unicelular reveló que las mutaciones en TP53 y RB1 eran factores clave en la plasticidad y transformación tumoral, y que osimertinib incluso podría haber acelerado la plasticidad de las células cancerosas.

"Estos hallazgos tienen profundas implicaciones para el desarrollo de estrategias que permitan predecir, prevenir o abordar terapéuticamente la resistencia mediada por plasticidad", concluyen los autores.