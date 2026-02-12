El cáncer de pulmón en no fumadores crece en silencio y exige un cribado basado en el riesgo

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado representan una proporción significativa y creciente de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial, pero siguen siendo un grupo poco estudiado, según una nueva revisión escrita por investigadores del UCL (University College de Londres) en Reino Unido. La investigación está publicada en 'Trends in Cancer'.

En 2020, el cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron (LCINS) fue la quinta causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo (la causa más común fue el cáncer de pulmón relacionado con el tabaco).

Esta nueva revisión solicita un aumento de la financiación para la detección y el estudio del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado (LCINS), que representa una proporción cada vez mayor de casos a medida que disminuyen las tasas de tabaquismo. La evidencia de estudios con miles de pacientes con cáncer de pulmón en EEUU y el Reino Unido sugiere que las cifras absolutas de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado también han aumentado. Los casos en el estudio del Reino Unido se duplicaron entre 2008 y 2014.

Actualmente, la gran mayoría de los recursos para la detección del cáncer de pulmón se dirigen a los fumadores. En el Reino Unido, no existe una prueba de detección sistemática del cáncer de pulmón para quienes nunca han fumado. Como resultado, el LCINS suele diagnosticarse más tarde, lo que conlleva peores pronósticos para los pacientes. Además, los tratamientos comúnmente utilizados para el cáncer de pulmón relacionado con el tabaquismo, como la inmunoterapia, son significativamente menos eficaces en personas que nunca han fumado.

Los autores sostienen que estas diferencias resaltan la necesidad de tratar el LCINS como una forma distinta de cáncer de pulmón, con una mayor inversión en investigación específica, detección y ensayos clínicos.

La primera autora de la revisión, la doctora Deborah Caswell (UCL Respiratory Medicine), opina que se necesita una nueva estrategia para analizar la predicción de riesgos, la detección temprana y la prevención de los LCINS. "El infradiagnóstico es el mayor problema, ya que el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado no se ajusta al perfil esperado. Si una joven no fumadora acude a su médico de cabecera con dolor de hombro, es posible que al profesional de la salud ni siquiera se le ocurra que el cáncer de pulmón podría ser la causa".

Actualmente, el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado no se considera un tipo diferente de cáncer de pulmón, lo que dificulta su detección temprana. Hoy en día, menos personas fuman, lo cual es positivo, pero esto ha provocado un aumento en la proporción de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado, lo que significa que necesitamos mejores programas de detección y una mejor comprensión de las causas.

La revisión argumenta que el LCINS tiene causas y una biología específicas, que requieren un enfoque diferente. Recomienda que las evaluaciones del cáncer de pulmón se centren en la detección basada en el riesgo, en lugar de basarse principalmente en el historial de tabaquismo.

Factores de riesgo emergentes como la genética, la hematopoyesis clonal (donde las células anormales se multiplican en la médula ósea) y exposiciones ambientales como la contaminación del aire, el radón (un gas radiactivo de las rocas y el suelo) y el humo de segunda mano contribuyen con un número significativo de muertes a la carga mundial de enfermedades cada año. Sin embargo, el riesgo relativo asociado con cada uno de estos factores es modesto, lo que significa que la justificación del cribado se hace más difícil.

Por otra parte, las personas que nunca han fumado y padecen cáncer de pulmón tienen mayor probabilidad de desarrollar un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que suele crecer en las partes externas del pulmón. Los adenocarcinomas tienen mayor probabilidad de estar causados ??por una sola mutación genética, lo que significa que pueden tratarse con terapias dirigidas a este gen defectuoso. Los estudios muestran que alrededor del 80% de los adenocarcinomas de pulmón presentan mutaciones susceptibles de tratamiento, pero responden con menor eficacia a la inmunoterapia en comparación con los fumadores.

Hasta un 4,5% de las personas con adenocarcinoma de pulmón son portadoras de variantes genéticas hereditarias que aumentan el riesgo de cáncer. Algunas mutaciones, como la del EGFR T790M, pueden provocar la aparición de cánceres a edades más tempranas y en varios lugares a la vez, mientras que los cambios en la familia de genes APOBEC3 (que normalmente forman parte de la defensa antiviral del organismo) también pueden aumentar el riesgo, lo que resalta la importancia del cribado genético.

Otro grupo de riesgo potencial son las personas con hematopoyesis clonal, una afección relacionada con la edad en la que un cambio genético en una célula madre sanguínea provoca la multiplicación de células anormales en la médula ósea. Los investigadores afirman que esto puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, independientemente del historial de tabaquismo, al impulsar la inflamación crónica que favorece el crecimiento tumoral.

Si bien la evidencia preliminar sugiere que los tratamientos antiinflamatorios pueden reducir el riesgo en individuos de alto riesgo, actualmente no existen pautas de rutina para la detección o el manejo de esta afección en la prevención del cáncer.

Los autores destacan la promesa de desarrollar intervenciones para prevenir los LCINS, incluidas las siguientes: prevención dirigida a personas con predisposición hereditaria; estrategias antiinflamatorias para personas con inflamación debida a exposición a la contaminación, hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP) o enfermedades inflamatorias; intervenciones de salud pública como el monitoreo del radón y la reducción de la exposición a la contaminación del aire y al humo de segunda mano.