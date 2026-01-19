Cáncer de pulmón: un análisis de sangre podría revelar quién se beneficiará de una nueva inmunoterapia

Archivo - Cáncer pulmón - DA-KUK/ ISTOCK - Archivo

Un equipo dirigido por investigadores del Instituto Oncológico Brigham de Massachusetts (Mass General Brigham Cancer Institute) de Estados Unidos ha descubierto que un marcador específico en las células tumorales que circulan en la sangre indica si un paciente con cáncer de pulmón experimentará una respuesta duradera a una inmunoterapia recientemente aprobada llamada tarlatamab.

Los hallazgos, publicados en 'Cancer Discovery', podrían permitir a los médicos determinar de forma sencilla y no invasiva qué pacientes deberían recibir el fármaco.

"Aislar células cancerosas de la sangre tiene un enorme potencial para guiar las terapias contra el cáncer relacionadas con el sistema inmunitario, y nuestro grupo ha creado tecnologías de bioingeniería de vanguardia para la purificación de estas células tumorales circulantes", apunta el doctor Daniel A. Haber, autor principal y coautor correspondiente, director del Centro Familiar Krantz para la Investigación del Cáncer del Instituto Oncológico Brigham del Hospital General de Massachusetts .

"Hemos aprendido mucho sobre la biología de estas células, pero no habíamos contado con una prueba con relevancia clínica directa. En este estudio, creemos haberlo logrado". La tecnología de enriquecimiento de células sanguíneas ha sido licenciada a TellBio.

El estudio se centró en si las propiedades de las células tumorales circulantes podrían correlacionarse con la respuesta del paciente al tarlatamab, que recibió plena aprobación a finales de 2025 como tratamiento para el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) tras quimioterapia previa. El tarlatamab es un anticuerpo que recluta linfocitos T hacia las células cancerosas que expresan un marcador neuroendocrino específico llamado DLL3.

Aunque el tarlatamab mostró resultados prometedores en ensayos clínicos, aproximadamente la mitad de los pacientes con CPCP presentan progresión del cáncer en los seis meses siguientes al inicio del tratamiento. Se creía que todos los casos de CPCP expresaban DLL3, pero el doctor Haber y sus colaboradores descubrieron que solo la mitad de los 20 pacientes estudiados presentaban abundantes células cancerosas positivas para DLL3 en la sangre, y estos fueron los pacientes que respondieron al tarlatamab.

Las pruebas de DLL3 en CTC identificaron correctamente al 85% de los pacientes que obtuvieron un beneficio clínico con el fármaco y al 100% de los que no lo obtuvieron (sensibilidad del 85%, especificidad del 100%).

El estudio, que fue una colaboración entre expertos en bioingeniería que habían desarrollado la tecnología para analizar células cancerosas raras en muestras de sangre y médicos especialistas en cáncer de pulmón, tiene implicaciones importantes para la atención clínica.

"Nuestro trabajo podría ayudar a predecir qué pacientes con CPCP probablemente responderán al tarlatamab y posiblemente a otros anticuerpos dirigidos a DLL3, muchos de los cuales están en desarrollo", asegura el doctor Justin Gainor, coautor del estudio y director del programa del Centro de Cánceres Torácicos del Instituto Oncológico Brigham del Hospital General de Massachusetts.

"También tiene posibles implicaciones para otros cánceres que expresan DLL3 a medida que se vuelven más agresivos y para el campo de las terapias oncológicas dirigidas por anticuerpos".