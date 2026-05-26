Cáncer de próstata más agresivo: una diferencia en la sangre explica por qué los fármacos funcionan distinto según raza

Archivo - Cáncer de próstata - JAMESBENET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de Duke (Estados Unidos) indica que las diferencias en el metabolismo de las ceramidas entre individuos de raza negra y blanca con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración podrían explicar por qué tienden a experimentar respuestas diferentes a los medicamentos que bloquean la vía del receptor de andrógenos contra el cáncer de próstata.

Los hallazgos se publican en línea en 'Cancer' una revista revisada por pares de la Sociedad Americana del Cáncer, editada por Wiley.

Cabe recordar que las ceramidas son unas lipídicas celulares que afectan numerosas funciones fisiológicas, como la diferenciación, la migración y la muerte celular y sus metabolitos, que se han relacionado con el desarrollo del cáncer y otras afecciones.

En dos estudios clínicos previos, los investigadores observaron diferencias en la respuesta entre individuos de raza negra y blanca tratados con inhibidores de la vía del receptor de andrógenos (que disminuyen o bloquean los efectos de hormonas como la testosterona) para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Este cáncer es una forma avanzada de cáncer de próstata que continúa creciendo y diseminándose incluso cuando los niveles de testosterona se suprimen a niveles de castración.

Dado que ciertas variantes genéticas de los genes del metabolismo de la ceramida, relacionadas con la ascendencia, se vincularon con indicadores de una progresión más rápida del cáncer en uno de esos estudios, los investigadores analizaron el metabolismo de la ceramida antes y durante la terapia con inhibidores de la vía del receptor de andrógenos en participantes blancos y negros en ambos estudios.

El equipo se centró en la longitud de la cadena acilo de carbono de las ceramidas, ya que la evidencia sugiere que las ceramidas con una cadena acilo de 24 carbonos promueven la supervivencia celular, mientras que las ceramidas con una cadena acilo de 16 carbonos inducen la muerte celular. La proporción entre las ceramidas con cadenas acilo de 24 y 16 carbonos puede influir en las células cancerosas: las proporciones más altas protegen las células y las proporciones más bajas promueven la muerte celular.

Al analizar la sangre de los participantes del ensayo, los investigadores observaron que los niveles totales de ceramida antes del tratamiento eran más bajos en pacientes de raza negra que en pacientes de raza blanca. En cuanto a las ceramidas previas al tratamiento, los pacientes de raza negra presentaban índices de ceramida C24/C16 más elevados que los pacientes de raza blanca.

Durante el tratamiento se observó una tendencia opuesta: los pacientes de raza negra presentaban índices de ceramida C24/C16 más bajos, mientras que los pacientes de raza blanca presentaban índices más altos. Asimismo, ciertas ceramidas C16, C20 y C24 se asociaron con un menor tiempo hasta la progresión del cáncer o una menor supervivencia, con diferencias entre los pacientes de raza negra y blanca tratados en los estudios.

"Los dos estudios clínicos previos que realizamos fueron únicos en cuanto a la inclusión de un número igual de pacientes negros y blancos y la recolección de muestras de sangre de los participantes. Esto creó una oportunidad sin precedentes para explorar posibles biomarcadores que podrían estar asociados con la raza y la ascendencia genética autodeclaradas por los pacientes y el resultado del tratamiento", comenta la autora principal, Jennifer A. Freedman, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.

"Los hallazgos de esta investigación ofrecen valiosas observaciones sobre el metabolismo de la ceramida, incluido el metabolismo de la ceramida relacionado con la ascendencia genética, y su posible relación con los resultados del cáncer de próstata. La investigación continua del metabolismo de la ceramida relacionado con la ascendencia genética tiene el potencial de mejorar los resultados del cáncer de próstata para todos los pacientes y mitigar las disparidades en este tipo de cáncer", afirma.