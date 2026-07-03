Cáncer de páncreas localizado: una prueba de sangre ultrasensible mejora la detección de enfermedad residual

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MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de sangre de alta sensibilidad puede detectar rastros de cáncer de páncreas que no se detectan con las pruebas estándar, lo que podría ayudar a los médicos a identificar a los pacientes cuya enfermedad tiene más probabilidades de reaparecer incluso cuando las exploraciones parecen tranquilizadoras.

El estudio se publica en 'Clinical Cancer Research', una revista de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer.

KRAS EN SANGRE: LA SEÑAL PARA EL CÁNCER DE PÁNCREAS

La prueba de sangre de alta sensibilidad se centra en KRAS, una mutación genética responsable de más del 90% de los cánceres de páncreas. Estos hallazgos coinciden con el lanzamiento de un nuevo fármaco revolucionario dirigido a KRAS, que está demostrando importantes beneficios en la supervivencia y se encuentra próximo a ser aprobado por la FDA.

"A medida que entramos en la era de las terapias dirigidas a KRAS, contar con una herramienta de detección que rastree la misma mutación se vuelve cada vez más importante", detalla el doctor Akhil Chawla, autor principal del estudio, profesor clínico asociado de cirugía en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y oncólogo quirúrgico complejo en Northwestern Medicine.

"Esa combinación podría cambiar radicalmente la forma en que identificamos a los pacientes de alto riesgo, monitorizamos la enfermedad a nivel microscópico y, potencialmente, intervenimos antes de que la recurrencia sea clínicamente visible, logrando en última instancia que más pacientes se curen", añade.

CÓMO MEJORA LA DDPCR LA DETECCIÓN FRENTE A LAS PRUEBAS HABITUALEs

El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más letales, incluso cuando se diagnostica antes de que se haya diseminado visiblemente. Muchos pacientes se someten a meses de quimioterapia y cirugía, pero el cáncer suele reaparecer. "En estos pacientes, los niveles de ADN tumoral circulante suelen ser extremadamente bajos y difíciles de detectar", detalla Chawla.

El estudio siguió a 106 pacientes de Northwestern Medicine con cáncer de páncreas localizado desde el diagnóstico hasta la quimioterapia y la cirugía. Al momento del diagnóstico, el estudio reveló que la prueba de sangre más sensible, la PCR digital de gotas (ddPCR), detectó signos de cáncer en casi cuatro veces más pacientes que las pruebas convencionales de secuenciación de próxima generación (NGS), que se utilizan con mayor frecuencia. Incluso después de la quimioterapia y la cirugía, la ddPCR continuó detectando cáncer en la mayoría de los pacientes, mientras que la NGS y las pruebas estándar no lo hicieron.

"Esto sugiere que, actualmente, los médicos podrían estar pasando por alto la enfermedad residual en la mayoría de los pacientes con los métodos de diagnóstico disponibles", explica Chawla.

UN NUEVO GRUPO DE ALTO RIESGO Y EL RETO DE VALIDAR LA PRUEBA

Una mejor detección se tradujo en una mejor predicción de los resultados de supervivencia, según descubrió el equipo de Chawla. El ejemplo más claro fue el descubrimiento de un grupo previamente desconocido de pacientes de alto riesgo cuyo cáncer no fue detectado por la secuenciación de nueva generación (NGS) estándar, pero sí por la PCR diferencial (ddPCR). Este grupo sobrevivió una mediana de 27 meses después del diagnóstico, en comparación con los 41 meses de los pacientes que dieron negativo en ambas pruebas.

Actualmente, se utilizan análisis de sangre (a menudo denominados biopsias líquidas) que detectan rastros de ADN liberado por las células cancerosas en el torrente sanguíneo. La detección de este ADN tumoral proporciona una señal temprana de que el cáncer está presente o podría reaparecer. Dado que estas pruebas se realizan con una simple extracción de sangre, pueden repetirse a lo largo del tiempo sin necesidad de procedimientos invasivos.

Si bien ambas técnicas son cada vez más comunes en oncología, la secuenciación de nueva generación (NGS) se utiliza con mayor frecuencia porque permite analizar simultáneamente un gran número de genes asociados al cáncer. En cambio, la PCR diferencial (ddPCR) analiza un conjunto de genes a la vez. En este estudio, el equipo de Northwestern utilizó la ddPCR para centrarse específicamente en las mismas mutaciones del gen KRAS que son el objetivo de fármacos emergentes que se encuentran cerca de obtener la aprobación de la FDA.

Para este nuevo trabajo, los científicos recolectaron muestras de sangre de los participantes del estudio (todos inscritos en un ensayo clínico más amplio) antes del tratamiento, después de la quimioterapia y después de la cirugía entre octubre de 2020 y octubre de 2024.

En el momento del diagnóstico, la ddPCR detectó ADN KRAS tumoral en el 65% de los pacientes, en comparación con el 17% para la NGS. Tras la quimioterapia, la ddPCR detectó ADN KRAS tumoral en el 60% de los pacientes, en comparación con el 5% detectado mediante NGS.

Tras la cirugía, la ddPCR detectó ADN KRAS tumoral en el 56% de los pacientes, en comparación con el 9% para la NGS. Los pacientes que dieron positivo en ambas pruebas sobrevivieron un promedio de 11 meses. Los pacientes que dieron negativo en ambas pruebas sobrevivieron un promedio de 41 meses. Los pacientes que no fueron detectados por NGS pero sí por ddPCR sobrevivieron un promedio de 27 meses.

Chawla afirma que los hallazgos deben validarse en estudios multicéntricos más amplios antes de que la ddPCR pueda utilizarse de forma rutinaria en el tratamiento del cáncer de páncreas.