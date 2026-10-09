Cáncer de páncreas: una combinación de terapias logra respuestas duraderas en ratones

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MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las células T CD4 convierten las respuestas transitorias a la inhibición de KRAS en remisiones duraderas en el cáncer de páncreas, según un trabajo del Instituto Oncológico Dana-Farber (Estados Unidos).

Tal y como se publica en 'Cell', el cáncer de páncreas no responde a la mayoría de las inmunoterapias, pero los inhibidores de RAS podrían modificar los tumores para hacerlos más sensibles a un nuevo enfoque inmunoterapéutico.

En tumores pancreáticos con mutaciones de RAS, los inhibidores de RAS provocan una muerte celular masiva y reducen la inmunosupresión. Estos cambios suelen ser temporales, ya que los tumores desarrollan resistencia al tratamiento.

En este estudio, se trataron modelos de ratón con cáncer de páncreas con un inhibidor de RAS más un agente llamado 21h10, un análogo de la interleucina (IL)-21, una citocina relacionada con el sistema inmunitario, diseñado mediante IA. La combinación inició una respuesta inmunitaria que transformó los efectos transitorios de la inhibición de RAS en una respuesta duradera.

El equipo descubrió que el 21h10, diseñado por el laboratorio de David Baker en la Universidad de Washington (Estados Unidos) para ser más estable y tener mejores propiedades farmacológicas que la IL-21 natural, prepara y activa las células T CD4 en el cáncer. Estas células T producen una señal llamada interferón-? (IFN-?), que induce a las células inmunitarias innatas llamadas macrófagos a destruir las células tumorales.

Estudios previos realizados por este equipo con 21h10 en modelos de melanoma y cáncer colorrectal también mostraron eficacia, aunque en esos casos, las células T CD8 actuaron contra los tumores.

Los hallazgos podrían ser relevantes en humanos, basándose en los resultados de este estudio que muestran que las células T CD4 de personas con cáncer de páncreas producen IFN-? en respuesta a 21h10, aunque se necesita más investigación para comprender la eficacia y la seguridad de este enfoque.

Este nuevo trabajo sugiere que una novedosa combinación de inmunoterapia y terapia dirigida a RAS podría permitir remisiones duraderas en pacientes con cáncer de páncreas. Si bien las inmunoterapias suelen centrarse en la activación de las células T CD8 citotóxicas, este estudio sugiere que las células T CD4 específicas del tumor podrían controlar el cáncer de páncreas coordinando las células inmunitarias innatas contra la enfermedad al ser estimuladas mediante la señalización de IL-21 junto con el tratamiento con un inhibidor de KRAS.