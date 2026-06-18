Cáncer de mama: Una IA sueca logra detectar los primeros signos de tumor hasta 6 años antes que los médicos

Archivo - Imagen de una mamografía. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres sistemas de IA para radiología disponibles comercialmente han demostrado el potencial para detectar signos tempranos de cáncer de mama hasta 6 años antes de un diagnóstico, según un estudio del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo (Suecia). El trabajo se publica en 'Radiology', la revista principal de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA).

En un estudio retrospectivo sueco, investigadores probaron tres sistemas de detección asistida por computadora basados en inteligencia artificial (AI-CAD) con datos de mamografías de una gran población sometida a cribado.

UN MACROESTUDIO BASADO EN EL ANÁLISIS DE 88.000 MAMOGRAFÍAS

Descubrieron que las puntuaciones de predicción de cáncer emitidas por los sistemas AI-CAD eran elevadas, en promedio, para las personas a las que finalmente se les diagnosticó cáncer de mama, mientras que las puntuaciones eran bajas para aquellas que permanecieron libres de cáncer.

"Aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de mama presentan signos mamográficos que ya son visibles para la IA unos 6 años antes del diagnóstico", explica el doctor Fredrik Strand, coautor principal del estudio y miembro del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo. "Nuestro estudio confirma el potencial de la IA para, en algunos casos, detectar signos de cáncer en las mamografías mucho antes de que los radiólogos lo detectaran".

Los sistemas basados ??en IA han demostrado ser prometedores para predecir el riesgo de cáncer de mama a 5 años e identificar a las mujeres con riesgo de desarrollar cánceres de intervalo entre las mamografías de detección periódicas. El equipo del doctor Strand investigó el potencial de la IA para detectar signos mamográficos que estuvieron presentes hasta 10 años después.

Para el estudio, los investigadores incluyeron un total de 88.963 mamografías realizadas a 31.394 pacientes durante un período de 10 años. Los datos se obtuvieron de la base de datos de Validación de Inteligencia Artificial para Imágenes Mamarias (VAI-B), que recopila datos de imágenes mamarias de voluntarias en cuatro regiones de Suecia. El programa nacional sueco de detección precoz del cáncer de mama invita a mujeres de entre 40 y 74 años a participar en exámenes de detección cada dos años, y cada mamografía ha sido interpretada tradicionalmente por dos radiólogos.

PORCENTAJES DE ACIERTO DE LOS SISTEMAS AI-CAD SEGÚN LA ANTICIPACIÓN DEL TUMOR

El equipo del doctor Strand aplicó tres sistemas de IA-CAD disponibles comercialmente a mamografías tomadas entre enero de 2008 y abril de 2019. Durante ese período, 12.072 de las participantes, o el 38,5%, fueron diagnosticadas con cáncer por radiólogos.

Los sistemas AI-CAD identificaron con éxito muchos de esos cánceres en fases de detección temprana, logrando una especificidad del 90% (distinguiendo entre un resultado verdadero positivo y uno verdadero negativo) en hasta el 19,7% de las personas 6 años antes de su diagnóstico registrado, hasta el 25,2% de las personas 4 años antes del diagnóstico y hasta el 39,3% 2 años antes del diagnóstico.

Las puntuaciones de los sistemas de diagnóstico asistido por ordenador (AI-CAD) podrían ayudar a los radiólogos a detectar signos mamográficos precoces de posibles cánceres futuros, y un enfoque personalizado para interpretar las puntuaciones individuales podría ayudar a identificar a las pacientes que podrían beneficiarse de una vigilancia más estrecha.

"Este estudio pretende contribuir a la creciente bibliografía sobre la aplicación de la IA en la detección precoz del cáncer de mama y cómo puede desempeñar un papel importante en su diagnóstico", reafirma Strand.

"Analizar las puntuaciones de IA de las personas examinadas a lo largo del tiempo podría proporcionar información sobre cómo surgen los cambios precoces detectables, lo que permitiría una intervención más temprana", concluye.