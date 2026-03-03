El cáncer de mama crecerá un 50% en el mundo de aquí a 2050: la advertencia que preocupa a los expertos

Archivo - Imagen de una mamografía para detectar cáncer de mama - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / OKSANA KRASYUK

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada día, miles de mujeres de todo el mundo escuchan un diagnóstico que cambia su vida. Detrás de cada caso hay avances médicos, pero también desigualdades que marcan la diferencia entre la supervivencia y el duelo.

Un nuevo análisis mundial advierte que el cáncer de mama podría alcanzar cifras nunca vistas en apenas unas décadas. Un futuro que los expertos califican de "evitable" si se actúa ahora, aunque no todos los países cuentan con las mismas oportunidades para hacerlo.

UNA AMENAZA EN AUMENTO QUE NO AFECTA A TODAS POR IGUAL

A pesar de los recientes avances en los tratamientos del cáncer de mama, se pronostica que los nuevos casos de cáncer de mama en mujeres aumentarán en un tercio a nivel mundial, de 2,3 millones en 2023 a más de 3,5 millones en 2050, según un nuevo e importante análisis de los Colaboradores del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades sobre el Cáncer de Mama, vinculados a la Universidad de Washington (Estados Unidos), publicado en 'The Lancet Oncology'.

De manera similar, se proyecta que las muertes anuales por la enfermedad aumenten un 44%, de alrededor de 764.000 a 1,4 millones, con un impacto desproporcionado en los países con recursos limitados.

Es importante destacar que los hallazgos sugieren que mantener un estilo de vida saludable, que incluya no fumar, realizar suficiente actividad física, reducir el consumo de carne roja y tener un peso saludable, puede prevenir más de una cuarta parte de los años de vida saludable perdidos por enfermedad y muerte prematura debido al cáncer de mama en todo el mundo.

"El cáncer de mama continúa teniendo un profundo impacto en la vida de las mujeres y sus comunidades", afirma la autora principal, Kayleigh Bhangdia, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, EEUU.

"Si bien quienes viven en países de altos ingresos suelen beneficiarse de la detección, un diagnóstico más oportuno y estrategias de tratamiento integrales, la creciente carga del cáncer de mama se está trasladando a los países de ingresos bajos y medianos bajos, donde las personas a menudo se enfrentan a diagnósticos en etapas más avanzadas, un acceso más limitado a atención médica de calidad y tasas de mortalidad más altas que amenazan con eclipsar el progreso en la salud de las mujeres.

Utilizando datos de registros de cáncer basados en la población, sistemas de registro vital y entrevistas con familiares o cuidadores de mujeres que han fallecido por cáncer de mama, el nuevo análisis proporciona un análisis mundial, regional y nacional actualizado de la carga de cáncer de mama femenino y estimaciones de factores de riesgo de 1990 a 2023 en 204 países y territorios, con pronósticos hasta 2050.

Es importante destacar que el estudio también estima el número de años de vida saludable que las mujeres con cáncer de mama han perdido por enfermedad, discapacidad y muerte prematura. Las tasas de casos nuevos siguen siendo más altas en los países de ingresos altos, pero están creciendo más rápido en los países de ingresos bajos.

El cáncer de mama sigue siendo el cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo, con un estimado de 2,3 millones de nuevos cánceres de mama diagnosticados en todo el mundo en mujeres en 2023 (con un 73% o 1,67 millones de casos que ocurrieron en países de ingresos altos y medianos altos) y 764.000 muertes resultantes (con un 39% o 300.000 muertes que ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos bajos).

Al ajustar las tasas globales de casos y mortalidad para tener en cuenta las diferencias de edad (para permitir comparaciones entre países y a lo largo del tiempo), el estudio revela notables desigualdades en la carga del cáncer de mama. Por ejemplo, en 2023, las tasas de incidencia de cáncer de mama estandarizadas por edad fueron, en promedio, más altas en los países de ingresos altos (PIA), como Mónaco, Andorra, Francia, Alemania e Irlanda (100 casos nuevos por cada 100.000 mujeres o más), y más bajas en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM), como Afganistán, Somalia y Mozambique (13 casos nuevos por cada 100.000 mujeres o menos).

EL PESO DE LOS HÁBITOS Y EL ESTILO DE VIDA

Sin embargo, las tasas de casos nuevos estandarizadas por edad han aumentado marcadamente (un 147% en promedio) desde 1990 en los países de bajos ingresos (LIC), pero se mantuvieron estables en los HIC, lo que pone de relieve el crecimiento desproporcionado que se produce en entornos con menores recursos.

Además, entre 1990 y 2023, las tasas de mortalidad por cáncer de mama estandarizadas por edad en los países de altos ingresos cayeron en promedio un 30% a 16 muertes por cada 100.000 mujeres, pero casi se duplicaron en los países de bajos ingresos a 24 muertes por cada 100.000 mujeres, lo que expone probables disparidades en el diagnóstico oportuno y el acceso a un tratamiento de calidad.

A nivel mundial, la cantidad de años de vida saludable perdidos debido a la mala salud y la muerte prematura aumentó más del doble, pasando de 11,7 millones de años en 1990 a 24 millones de años en 2023. Sin embargo, aunque las mujeres en países de ingresos bajos y medios bajos representan el 27% (alrededor de 628.000) de los casos nuevos a nivel mundial, contribuyen a más del 45% de todos los problemas de salud y muertes prematuras por cáncer de mama a nivel mundial (casi 11 millones de años de vida saludable perdidos).

"Los países de ingresos bajos y medios son los más afectados por el aumento de la carga de cáncer de mama, ya que muchos de estos países se enfrentan a cambios demográficos y en el estilo de vida, junto con sistemas de salud deficientemente equipados para responder, con escasez de equipos de radioterapia, fármacos de quimioterapia y laboratorios de patología, y tratamientos estándar que pueden ser bastante costosos", explica la coautora, la doctora Olayinka Ilesanmi, médica y epidemióloga nigeriana que trabaja para los CDC de África.

"Si bien la supervivencia continúa mejorando en los países de ingresos altos, lo que refleja el éxito en la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, incluso dentro de estos países, los resultados aún pueden depender del lugar de residencia de la mujer".

A nivel mundial, en 2023 se diagnosticaron tres veces más casos nuevos de cáncer de mama en mujeres de 55 años o más (161 frente a 50 casos nuevos por cada 100.000 mujeres) que en mujeres de 20 a 54 años. Sin embargo, las tasas de nuevos casos han aumentado en mujeres de 20 a 54 años (un 29%) desde 1990, mientras que las tasas en mujeres mayores no han cambiado sustancialmente. Estas diferencias podrían reflejar cambios en los patrones de edad, así como en los factores de riesgo, que varían entre mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. En 2023, el 28% de la carga mundial de cáncer de mama (6,8 millones de años de vida sana perdidos por discapacidad, enfermedad y muerte prematura) se relacionó con seis factores de riesgo potencialmente modificables.

El consumo elevado de carne roja tuvo el mayor impacto (vinculado a casi el 11% de la pérdida total de vida sana), seguido del consumo de tabaco (incluido el tabaquismo pasivo; 8%), la hiperglucemia (6%), el alto índice de masa corporal (IMC; 4%) y el alto consumo de alcohol y la baja actividad física (ambos 2%).

POR QUÉ AÚN HAY TIEMPO PARA CAMBIAR EL RUMBO

Se han logrado avances sustanciales en la reducción de la carga mundial de cáncer de mama vinculada al consumo elevado de alcohol y tabaco entre 1990 y 2023, que disminuyó un 47% y un 28%, respectivamente, mientras que la carga de cáncer de mama vinculada a otros factores de riesgo no indicó el mismo progreso a lo largo del tiempo.

Incluso con las mejores políticas de prevención, millones de mujeres seguirán desarrollando cáncer de mama, lo que hace que cerrar la brecha en la atención médica sea una prioridad urgente. Los autores enfatizan que con un acceso equitativo a la atención en entornos de bajos recursos, inversión en terapias innovadoras y una firme voluntad política, existe la oportunidad de garantizar que todas las mujeres tengan las mismas posibilidades de superar el cáncer de mama.

El informe recalca que se necesitan esfuerzos conjuntos para garantizar sistemas de salud eficaces, capaces de diagnosticar precozmente y tratar integralmente el cáncer de mama en todos los países. Reducir el coste de las terapias contra el cáncer de mama y garantizar que la cobertura sanitaria universal incluya los servicios esenciales de atención para esta enfermedad también sería valioso para proteger a las pacientes de costes catastróficos y mejorar los resultados.

Si bien el estudio utiliza los mejores datos disponibles, los autores señalan que las estimaciones se ven limitadas por la falta de datos de alta calidad de los registros de cáncer, especialmente en países con recursos limitados, lo que pone de relieve la necesidad de aumentar la inversión en los sistemas de vigilancia del cáncer.

También señalan que la información sobre el estadio y el subtipo del cáncer en el momento del diagnóstico no se incluye en el análisis, a pesar de sus distintos patrones de supervivencia y las implicaciones para los recursos debido a las limitaciones de los datos. Además, el análisis no analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 ni de los conflictos recientes en la carga de morbilidad.