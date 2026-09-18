El cáncer hematológico será el quinto más frecuente en España el próximo año con casi 28.700 nuevos diagnósticos

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estiman que en el año 2026 se diagnosticarán 28.697 nuevos casos de cáncer hematológico en España, lo que mantendrá a estas neoplasias como el quinto grupo de cáncer más frecuente en el país, por detrás de los cánceres de mama, pulmón, próstata y colon.

"El cáncer hematológico supondrá aproximadamente el 10 por ciento de los nuevos diagnósticos de cáncer. En general, en los últimos años la incidencia de estas neoplasias se ha mantenido estable", ha señalado durante la presentación de los datos el presidente de REDECAN, Rafael Marcos-Gragera, quien ha añadido que la supervivencia a cinco años del conjunto de las neoplasias hematológicas analizadas se sitúa en el 63 por ciento.

Para elaborar estas estimaciones se han utilizado los datos de incidencia del periodo 2010-2019 procedentes de los registros poblacionales de cáncer. A partir de estas tendencias observadas se han realizado las proyecciones para los próximos años. "Estas estimaciones no son una predicción exacta, sino una herramienta que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras y planificar mejor los recursos sanitarios", ha concretado Marcos-Gragera.

Según ha explicado el director de REDECAN, el cáncer hematológico se divide fundamentalmente en neoplasias linfoides, neoplasias mieloides e histiocitosis. Para 2027, las neoplasias linfoides continuarán siendo las más frecuentes, con una estimación de 20.454 nuevos casos, frente a 8.047 neoplasias mieloides y 197 histiocitosis.

Las neoplasias linfoides representan el 67,9 por ciento de los cánceres hematológicos. Dentro de ellas, las neoplasias de células B maduras constituyen el grupo mayoritario. Para 2027, las neoplasias linfoides concretas con mayor incidencia serán el mieloma múltiple, con 3.996 nuevos casos; el linfoma difuso de células B grandes, con 3.991; el linfoma folicular, con 2.803; la leucemia linfática crónica, con 2.119, y el linfoma de la zona marginal, con 1.570 casos. A estos se suman 1.497 nuevos diagnósticos de linfomas no Hodgkin de células T/NK.

"En términos generales, la incidencia de las neoplasias linfoides se ha mantenido estable en los últimos años, es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad. En cuanto a supervivencia, esta disminuye a medida que aumenta la edad, las mujeres presentan un mejor pronóstico y se observa una mejora general en los años más recientes", ha destacado Marcos-Gragera.

Por su parte, el presidente del Grupo Español de Linfomas (GELTAMO), Alejandro Martín García-Sancho, ha subrayado que los datos de supervivencia corresponden a diagnósticos de 2010-2019 y todavía no reflejan plenamente los avances recientes. Tras ello, ha resaltado que "las células CAR-T han abierto una posibilidad real de curación para pacientes con linfomas B agresivos resistentes a la quimioterapia".

NEOPLASIAS MIELOIDES: CERCA DE 8.050 NUEVOS CASOS

Asimismo, se prevé diagnosticar 8.047 nuevos casos de neoplasias mieloides en 2027. Las más frecuentes serán las neoplasias mieloproliferativas, con 2.978 casos; los síndromes mielodisplásicos, con 2.192; y la leucemia mieloide aguda, con 1.999 nuevos diagnósticos.

La incidencia de las neoplasias mieloides muestra un ligero descenso en los últimos años, es superior en los hombres y aumenta con la edad. En términos de supervivencia, las neoplasias mieloproliferativas presentan el mejor pronóstico dentro de este grupo, mientras que la leucemia mieloide aguda presenta los resultados menos favorables. También las mujeres muestran una mayor supervivencia y, globalmente, se observa una mejoría en los años más recientes.

"Los avances alcanzados en las leucemias crónicas están permitiendo, no sólo un mejor control de la enfermedad, sino también tratamientos cada vez más eficaces, seguros y compatibles con una buena calidad de vida", ha apuntado José Manuel Puerta, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada.

SE DIAGNOSTICARÁN 450 NUEVOS CASOS DE CÁNCER HEMATOLÓGICO INFANTIL

En la población infantil de 0 a 14 años, se estima que en 2027 se diagnosticarán 441 nuevos casos de cáncer hematológico, de los cuales 281 serán leucemias y 160 linfomas. Las leucemias supondrán, por tanto, el 64 por ciento de los nuevos diagnósticos y los linfomas, el 36 por ciento.

Según los expertos, los datos del periodo 2010-2019 no muestran un aumento de la incidencia de leucemias y linfomas en niños. Por el contrario, sí se observa una mejora de la supervivencia en los últimos años, sin diferencias significativas entre niños y niñas.

En concreto, la supervivencia a cinco años de las leucemias infantiles pasó del 83,4 por ciento en 2010-2014 al 87,4 por ciento en 2015-2019, mientras que en los linfomas aumentó del 94,2 por ciento al 95,4 por ciento entre ambos periodos.

MIELOMA MÚLTIPLE: SUPERVIVENCIA COMPARABLE A EXPECTATIVAS DE VIDA

Una de las principales novedades de la presentación de este año es el análisis específico dedicado al mieloma múltiple y otras neoplasias de células plasmáticas, que permite observar su evolución epidemiológica y de supervivencia durante casi tres décadas, entre 1993 y 2019.

Los registros de REDECAN identificaron durante ese periodo un total de 16.871 neoplasias de células plasmáticas, de las cuales, el 94,1 por ciento correspondieron a mieloma múltiple.

El análisis muestra que la incidencia de estas neoplasias se ha mantenido, en términos generales, estable desde mediados de la década de 1990. La edad media al diagnóstico se sitúa en torno a los 70 años y la incidencia es mayor en los hombres, salvo en el caso de la leucemia de células plasmáticas.

La supervivencia a cinco años de las neoplasias de células plasmáticas pasa del 27,3 por ciento entre 1993 y 2001, al 39,6 por ciento entre 2002 y 2010, y al 51 por ciento entre 2011 y 2019. En el análisis año a año incluido en el informe, la supervivencia a cinco años evoluciona desde aproximadamente el 23,4 por ciento en 1993 hasta el 56,9 por ciento en 2019,

Los datos más recientes específicos de mieloma múltiple también muestran que la supervivencia a cinco años se incrementa del 46,9 por ciento en el periodo 2010-2014 al 54,3 por ciento entre 2015 y 2019.

En este contexto, la presidenta de la SEHH, María Victoria Mateos, ha indicado que, probablemente, esta mejoría será aún más evidente cuando se dispongan de datos correspondientes a los años posteriores a 2019.

"Es realista decir que para la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple les vamos a poder ofrecer una supervivencia comparable a su expectativa de vida", ha afirmado Mateos, quien ha añadido que estas mejoras se deben a la incorporación de nuevas combinaciones y terapias avanzadas, como los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T.