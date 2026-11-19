Archivo - Una mujer embarazada se toma las manos en el vientre. Concepto de embarazo, maternidad, preparación y expectativa - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

Investigadores y clínicos del Hospital Alfred y de la Universidad de Monash, ambos en Australia, han llevado a cabo un estudio para comprender la naturaleza de la disminución del volumen cerebral que se produce en mujeres embarazadas con esclerosis múltiple, ante la preocupación de que estos cambios sean un signo de progresión de la enfermedad.

La profesora Vilija Jokubaitis, que dirigió el estudio, asegura que los resultados no solo eran sorprendentes, sino también "increíblemente tranquilizadores". "Nuestro estudio es el primero en demostrar que los cambios en el volumen cerebral que han preocupado a los médicos durante muchos años después del embarazo son, en realidad, un proceso fisiológico normal", declara la profesora Jokubaitis.

De hecho, la profesora Jokubaitis asegura que la reducción del volumen cerebral forma parte de un proceso que prepara a las mujeres para el cuidado materno, y nos les perjudica de ninguna manera. "El cerebro de la mujer se reestructura y cambia de forma durante el embarazo para permitirle crear un vínculo con su hijo y responder a sus necesidades".

Los resultados se recogen en la revista 'Neurology'. Los nuevos hallazgos representan un avance significativo en la comprensión de la esclerosis múltiple y ya han proporcionado a los investigadores una nueva dirección para la investigación. "También sabemos que la esclerosis múltiple suele entrar en remisión durante el embarazo", comenta la profesora Jokubaitis.

"Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en este estudio, ahora estamos intentando comprender los mecanismos biológicos que subyacen a estos cambios y si podrían revelar vías regenerativas que algún día nos ayuden a desarrollar mejores tratamientos para la esclerosis múltiple", señala.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca por error el tejido graso que rodea los nervios, afectando al cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Afecta tres veces más a mujeres que a hombres y, actualmente, no tiene cura.

"Normalmente se diagnostica entre los 20 y los 40 años, a menudo antes de que las mujeres hayan formado o completado su familia. Por eso, hablar sobre el embarazo es una parte fundamental de la atención a las mujeres que viven con esta enfermedad", finaliza la experta.