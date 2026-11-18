Archivo - Mamografía de cáncer de mama - MPHILLIPS007/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos) han creado uno de los mapas más detallados hasta la fecha del microambiente celular que rodea al carcinoma ductal in situ (CDIS), la forma más común de cáncer de mama preinvasivo o en estadio 0.

Los hallazgos, recogidos en 'Science' podrían ayudar a explicar por qué algunas lesiones progresan a cáncer de mama invasivo y otras no, lo que permitirá desarrollar estrategias para mejorar la predicción del riesgo en las pacientes y desarrollar enfoques más específicos para aquellas con mayor riesgo de enfermedad invasiva.

"El carcinoma ductal in situ (CDIS) se considera una imagen inicial antes de que el cáncer de mama se vuelva invasivo, pero no todos los casos de CDIS progresan a enfermedad invasiva, y la biología que rodea a estas lesiones ha sido difícil de estudiar", subraya Nicholas Navin, director del departamento de Biología de Sistemas. "Este atlas revela las células y estructuras circundantes que pueden contribuir a que la enfermedad se vuelva invasiva. En el futuro, estos hallazgos podrían permitir a los médicos identificar y tratar mejor a las pacientes con CDIS que tienen un mayor riesgo de progresión invasiva, evitando al mismo tiempo tratamientos innecesarios para aquellas con bajo riesgo".

El CDIS se produce cuando células anormales crecen dentro de los conductos mamarios, pero aún no se han diseminado al tejido circundante. Se considera un precursor del tipo más común de cáncer de mama. Las mamografías y otros exámenes mamarios han aumentado la detección de casos de CDIS, pero muchas de estas lesiones nunca progresan a enfermedad invasiva, lo que dificulta determinar qué pacientes realmente necesitan un tratamiento más agresivo.

Si bien las alteraciones genéticas en el carcinoma ductal in situ (CDIS) han sido ampliamente estudiadas, se sabe poco sobre su microambiente tumoral: la comunidad de células inmunitarias, vasos sanguíneos y células tisulares que rodean e interactúan con las células cancerosas. Esto llevó a los investigadores a crear un atlas exhaustivo del CDIS.

Mediante tecnologías avanzadas de análisis espacial y de células individuales, los investigadores mapearon más de 850.000 células de muestras de tejido mamario normal, carcinoma ductal in situ (CDIS) y cáncer de mama invasivo. Identificaron cambios significativos en las células cancerosas y el microambiente circundante a medida que la enfermedad progresaba. Este atlas detallado sugiere que las características biológicas importantes asociadas al cáncer de mama invasivo comienzan a manifestarse antes de lo que se creía.

El estudio también reveló la existencia de "bucles estromales cancerosos" previamente desconocidos, estructuras en forma de anillo formadas por tejido de soporte y células vasculares que rodean las lesiones de carcinoma ductal in situ (CDIS) y que crean condiciones que favorecen el crecimiento del tumor.

Se necesitan más investigaciones para validar estos hallazgos y evaluar su posible uso en futuras herramientas de diagnóstico y estrategias de prevención o tratamiento. Los investigadores continuarán estudiando las características celulares identificadas en este atlas para determinar si pueden predecir qué lesiones de carcinoma ductal in situ (CDIS) tienen mayor probabilidad de volverse invasivas, con el fin de definir mejor las estrategias para cada paciente. DOI: