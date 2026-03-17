Los cambios biológicos del Parkinson pueden surgir 12 años antes del diagnóstico, según Grifols

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BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cambios biológicos asociados a la enfermedad de Parkinson (EP) pueden aparecer hasta 12 años antes del diagnóstico clínico, según el programa Chronos-PD de Grifols.

Los resultados, publicados en la revista 'medRxic', suponen un hallazgo "con importantes implicaciones para la detección y la intervención tempranas", informa la multinacional este martes en un comunicado.

Chronos-PD es una plataforma impulsada por Alkahest (filial de Grifols) y diseñada para identifcar los primeros indicios de EP años antes del diagnóstico clínico.

MÁS DE 2.600 MUESTRAS

El estudio, financiado por la Fundación Michael J. Fox, ha analizado más de 2.600 muestras de plasma longitudinales procedentes de casos de Parkinson y controles "rigurosamente emparejados", y ha medido más de 25.000 tipos de proteínas usando 4 plataformas proteómicas complementarias.

Se han usado muestras que abarcan un periodo desde 12 años antes del diagnóstico de la EP hasta 9 años después, lo que permite seguir la evolución de distintas proteínas plasmáticas a lo largo del tiempo en personas con la enfermedad y podría ayudar a establecer un sistema de alerta temprana para la aparición de la enfermedad.

RESULTADOS

Los investigadores han confirmado biomarcadores de EP ya descubiertos antes y han identificado biomarcadores reproducibles de la enfermedad, validados en hasta 5 cohortes independientes.

El Chief Scientific Officer de Grifols, Jörg Schüttrumpf, ha destacado que los nuevos datos de prueba de concepto dan "información adicional" sobre la biología y progresión de la EP, años antes de su detección clínica, y además validan la plataforma Chronos para posibles aplicaciones más allá del Parkinson.

"Retroceder en el tiempo para buscar los primeros signos de la enfermedad puede ayudar a acelerar y, en última instancia, a desarrollar nuevos diagnósticos y tratamientos modificadores" de la enfermedad, ha añadido.

Los datos se presentarán a través de 13 pósteres y ponencias en la Conferencia Internacional sobre Enfermedades de Alzheimer y Parkinson, que se celebra hasta este sábado en Copenhague (Dinamarca).