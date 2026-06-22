El cambio de solo 30 minutos al día que Harvard relaciona con un menor riesgo de diabetes en adolescentes

Archivo - Adolescente tumbada en el sofá mirando el movil - CONSTANTINIS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los adolescentes que sustituyen tan solo media hora diaria de comportamientos sedentarios, como estar sentados en el sofá o pasar tiempo frente al ordenador, por actividad física de intensidad moderada a vigorosa o por dormir, pueden reducir su resistencia a la insulina, un factor clave para prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2, según una investigación preliminar de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos).

"Me sorprendió gratamente la solidez de la asociación entre sustituir 30 minutos de sedentarismo por actividad física de intensidad moderada a vigorosa: una reducción del 15% en la resistencia a la insulina supone un cambio significativo", apunta Soren Harnois-Leblanc, doctor en filosofía y dietista registrado, autor principal del estudio e investigador postdoctoral en el departamento de medicina poblacional del Harvard Pilgrim Health Care Institute y la Facultad de Medicina de Harvard, ambos en Boston.

"Nuestros hallazgos indican que cambiar los hábitos sedentarios por actividad física de intensidad moderada a vigorosa o por dormir, aunque solo sean unos minutos al día al principio, resulta beneficioso para la salud".

QUÉ CAMBIA AL MOVER SOLO 30 MINUTOS DEL DÍA

Para evaluar el impacto de las actividades diarias típicas en el desarrollo de la resistencia a la insulina en adolescentes, los investigadores examinaron datos de salud del Proyecto Viva, un estudio de salud en curso de niños nacidos entre 1999 y 2002 y sus madres. La resistencia a la insulina se midió utilizando el Modelo de Evaluación Homeostática para la Resistencia a la Insulina (HOMA-IR), una prueba que estima la resistencia a la insulina basándose en los niveles de glucosa e insulina en sangre en ayunas.

En la adolescencia temprana, con una edad promedio de casi 13 años, 802 participantes llevaron registros de sueño y usaron un acelerómetro (un sensor que cuantifica las aceleraciones del movimiento, a partir del cual los investigadores pueden derivar la intensidad y la duración de la actividad física) de forma continua durante 7 a 10 días, lo que proporcionó un desglose de las actividades de movimiento que realizaron durante un período típico de 24 horas.

Sin duda, el mayor porcentaje del tiempo diario, un 48% o 11,5 horas al día, se dedicó a actividades sedentarias. Ejemplos de tiempo sedentario incluyen estar sentado en clase, hacer los deberes, desplazarse al trabajo o a la universidad y el tiempo libre por la noche, que a menudo incluye usar dispositivos electrónicos o ver la televisión.

Otras actividades diarias, registradas durante un período de 24 horas, incluyeron dormir (33%), actividad física de baja intensidad (como caminar tranquilamente, 17%) y actividad física moderada a vigorosa (como correr, nadar o jugar baloncesto, 2%).

POR QUÉ EMPEZAR A MOVERSE ANTES DE LOS 15 AÑOS

Los investigadores calcularon entonces cuánto podría haber afectado un cambio de tan solo 30 minutos, pasando de la actividad sedentaria a diversos tipos de actividad física o al sueño, a los niveles estimados de resistencia a la insulina en 394 de los participantes del estudio.

Entre los hallazgos del estudio, destaca que los adolescentes que sustituyeron 30 minutos de sedentarismo por actividad física moderada-vigorosa podrían reducir la medición de la resistencia a la insulina, o disminuir su puntuación HOMA-IR, en casi un 15%. De esta forma, los participantes que sustituyeron 30 minutos de sedentarismo por horas de sueño pudieron reducir la resistencia a la insulina en casi un 5%.

Se comprobó que sustituir 30 minutos de tiempo sedentario por actividad física de baja intensidad no produjo un cambio significativo en los niveles de resistencia a la insulina. Si bien la composición de la actividad física se asoció con la resistencia a la insulina, no se asoció con los niveles de adiponectina (una hormona producida por las células grasas) ni con los niveles de glucosa en ayunas (una medida utilizada para diagnosticar la prediabetes y la diabetes tipo 2).

"Este estudio demuestra que los adolescentes pasan gran parte del día sentados y solo una pequeña cantidad de tiempo realizando actividad física", reflexiona Kershaw Patel, voluntario de la Asociación Estadounidense del Corazón y presidente electo del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Asociación.

"Curiosamente, los adolescentes que realizaron actividad física de moderada a vigorosa al inicio de la adolescencia mostraron signos de menor resistencia a la insulina posteriormente. La principal conclusión es que la actividad física temprana puede marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo".

Patel, quien no participó en este estudio, es profesor asistente de cardiología en el Instituto Cardiovascular DeBakey del Hospital Houston Methodist en Houston (Estados Unidos).