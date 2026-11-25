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MADRID 25 (EUROPA PRESS)

La vida sexual de las personas en Reino Unido ha cambiado notablemente desde 1990, y sus necesidades de salud sexual y reproductiva son sustanciales y variadas, según la cuarta Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales (Natsal-4) realzada por investigadores de Reino Unido.

Los primeros cinco artículos de la encuesta, uno de los estudios más grandes del mundo sobre comportamiento sexual, se publican en 'The Lancet'.

En concreto, Natsal es un proyecto desarrollado por investigadores de la UCL, la LSHTM, la Universidad de Glasgow y el Centro Nacional de Investigación Social (NatCen) de Reino Unido.

"Necesitamos estudios científicamente rigurosos como Natsal para esclarecer esta parte fundamental de nuestras vidas y nuestra sociedad", plantea la profesora Pam Sonnenberg, investigadora principal de Natsal-4 en el University College London (UCL) de Reino Unido.

"Sin un estudio como Natsal, nos vemos obligados a basarnos en suposiciones, anécdotas o relatos extremos. Los datos ayudan a distinguir lo que es común, lo que está cambiando y lo que realmente necesita atención", añade la doctora Wendy Macdowall, profesora asociada de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM) en Reino Unido.

Alrededor de 6.700 personas de entre 16 y 59 años fueron seleccionadas aleatoriamente en todo el Reino Unido (Inglaterra, Escocia y Gales) para participar en entrevistas o encuestas en línea para Natsal-4 entre septiembre de 2022 y enero de 2024. Tres encuestas Natsal anteriores se llevaron a cabo en 1990, 2000 y 2010. Para comparar datos homogéneos a lo largo del tiempo, los investigadores analizaron los cambios entre las personas de 16 a 44 años, el rango de edad cubierto por las cuatro encuestas.

"La vida sexual en Gran Bretaña está cambiando. Si bien la mayoría de los adultos tienen relaciones sexuales, la gente las tiene con menos frecuencia y más jóvenes nunca las han tenido. También hay una mayor proporción de personas que informan haber tenido experiencias con personas del mismo sexo, y la actividad sexual en línea ahora forma parte de la vida cotidiana para muchos", destaca Soazig Clifton, directora académica de Natsal en la UCL.

"Fundamentalmente, que algunos tengan menos sexo no significa que haya menos necesidad de servicios de salud sexual y reproductiva en general. Muchas personas en Gran Bretaña siguen en riesgo de contraer ITS o embarazos no deseados, o tienen preocupaciones sobre su bienestar sexual, y muchas de ellas no reciben el apoyo que necesitan", recalca el profesor Nigel Field, Catedrático de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas, UCL.

La principal conclusión es que la vida sexual de las personas en Gran Bretaña ha cambiado. La mayoría de los adultos son sexualmente activos: el 77% de las personas de 16 a 59 años informan haber tenido sexo en el último año, y el 89% ha tenido sexo al menos una vez en su vida. En promedio, las personas informan cinco parejas sexuales a lo largo de su vida.

Sin embargo, las personas tienen sexo con menos frecuencia que antes. Entre las personas de 16 a 44 años (incluidas las que nunca han tenido sexo), el número promedio de veces que las personas tuvieron sexo en las últimas cuatro semanas ha disminuido gradualmente en las encuestas, de cuatro en 1990 a tres en 2010 y dos en 2022-24.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, este descenso se explica en gran medida por el aumento, durante la última década, del número de jóvenes que nunca han tenido relaciones sexuales. Casi dos de cada cinco mujeres jóvenes (38%) y más de uno de cada cuatro hombres jóvenes (28%) afirman no haber tenido nunca relaciones sexuales, frente a aproximadamente uno de cada cinco en encuestas anteriores. Pero el descenso no se limita a los jóvenes: entre las personas de 35 a 44 años que sí han tenido relaciones sexuales, la frecuencia media también disminuyó en la última década, de tres veces al mes a dos.

"Encuestas como Natsal pueden documentar cambios, pero no nos dicen qué los provoca, y, aunque puede resultar tentador culpar a un único factor, como el entorno online, es probable que haya múltiples factores complejos en juego, especialmente en el caso de los jóvenes", incide la doctora Wendy Macdowall.

Ella continúa: "Por un lado, una discusión más abierta sobre el consentimiento puede significar que los jóvenes se sientan más capaces de decidir si tener relaciones sexuales y cuándo. Por otro lado, estos hallazgos coinciden con cambios más amplios en la vida de los jóvenes, incluyendo el aumento de las tasas de problemas de salud mental, la disminución del consumo de alcohol, más tiempo en línea y una mayor proporción que vive en casa con sus padres".

Por primera vez, Natsal preguntó sobre comportamientos sexuales en línea. El 37% de las mujeres y el 81% de los hombres de entre 16 y 59 años informaron haber visto pornografía en el último año, cifra que aumentó al 50% de las mujeres y al 86% de los hombres de entre 16 y 24 años. El uso de pornografía y la masturbación fueron menos comunes entre las personas que nunca habían tenido relaciones sexuales, lo que, según los autores, sugiere que la actividad en solitario y en línea no está simplemente reemplazando el sexo en persona.

Entre los jóvenes de 16 a 44 años, la proporción de quienes informaron haber tenido relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo se duplicó entre las mujeres (del 7% al 14%) y se triplicó entre los hombres (del 4% al 12%) durante la última década, con aumentos en todos los grupos de edad. Para las mujeres, esto continúa una tendencia observada desde 1990; para los hombres, marca un nuevo cambio.

"El aumento en la declaración de experiencias con personas del mismo sexo se ha observado en países similares a Reino Unido. Sin embargo, la magnitud del aumento puede estar algo sobreestimada en nuestro estudio porque las personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales parecen haber tenido una probabilidad ligeramente mayor de participar en esta última encuesta que en las anteriores", dice Soazig Clifton

Por otra parte, el informe observa que las necesidades de salud sexual y reproductiva en Gran Bretaña son sustanciales y diversas. Muchas personas en Reino Unido están en riesgo de contraer ITS, particularmente los jóvenes. Más de uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 24 años con experiencia sexual y parejas exclusivamente del sexo opuesto (26 % de las mujeres y 29 % de los hombres) reportaron comportamientos asociados con el riesgo de ITS, como tener cuatro o más parejas o sexo sin preservativo con dos o más parejas en el último año o tener parejas superpuestas en los últimos cinco años.

Además, en todas las edades, más de la mitad de los hombres que tienen sexo con hombres (57 %) y de las mujeres que tienen sexo con mujeres y hombres (60 %) reportan comportamientos asociados con el riesgo de ITS.

Alrededor de una de cada cinco mujeres (19%) en riesgo de un embarazo no deseado declara no usar un método anticonceptivo eficaz. Entre las mujeres de 16 a 24 años, el uso de anticonceptivos hormonales disminuyó en general del 65% al ??50% durante la última década, reflejando en parte una disminución en el uso de la píldora anticonceptiva, mientras que el uso del DIU hormonal aumentó del 4% al 10% en todos los grupos de edad. Dos de cada cinco embarazos en el último año (42%) fueron no planificados (12%) o generaron sentimientos encontrados en la mujer (30%).

Entre las mujeres de 16 a 44 años que no han tenido hijos, la proporción que afirma que definitivamente no desea tenerlos se duplicó durante la última década, del 8% al 17%. Esto se debió principalmente a las mujeres menores de 35 años; entre las de 25 a 34 años, aumentó casi cuatro veces, del 4% al 17%. Además, hubo un aumento en la proporción de mujeres de 16 a 44 años sin hijos, del 29% al 36%, que dijeron que "no saben" si quieren tener hijos o no.

"Nuestra encuesta no analizó las razones detrás del aumento de mujeres que dicen que definitivamente no quieren tener hijos. Comprender qué está impulsando esto (ya sea inseguridad económica, ansiedad climática o cambio en las prioridades de vida) debería ser ahora una prioridad para la investigación y las políticas futuras, ya que tiene implicaciones reales para la planificación de servicios de salud, atención y familia", aporta la doctora Laura Oakley, Profesora Asociada de Epidemiología, LSHTM.

Por otra parte, la proporción de mujeres de 16 a 54 años que han tenido un aborto a lo largo de su vida aumentó de una de cada seis (16%) a una de cada cinco (21%) en la última década. El aumento se dio principalmente entre mujeres de 35 a 54 años y solo se observó entre mujeres sin título universitario o que viven en las zonas más desfavorecidas.

Los autores afirman que el aumento de mujeres que han tenido un aborto no parece estar impulsado por más embarazos no planificados, que se mantuvieron estables, y puede reflejar una reducción del estigma, un acceso más fácil al aborto médico a través de la telemedicina o barreras sociales y económicas para la maternidad.

Las mujeres sin título universitario, las que viven en las zonas más desfavorecidas y las mujeres negras tenían más probabilidades de declarar que no usaban anticonceptivos eficaces, mientras que las mujeres en zonas más desfavorecidas o con una educación inferior al nivel universitario tenían menos probabilidades de buscar ayuda para la infertilidad.

"Los profesionales de la salud deben tener en cuenta la variedad de experiencias y preferencias que pueden tener las mujeres y garantizar que las conversaciones sobre tener hijos, anticoncepción y aborto siempre se centren en la elección y la autonomía", plantea la doctora Neha Pathak, Consultora Clínica Académica en Salud Sexual y Reproductiva, UCL.

Natsal-4 también midió el bienestar sexual, definido como sentirse respetada, segura y cómoda con el sexo y la sexualidad y tener autoestima, capacidad de decisión y apoyo en la vida sexual, por primera vez.

El bajo bienestar sexual era más común entre los jóvenes, las minorías sexuales y de género y las personas de bajos ingresos, y estaba vinculado tanto a tener relaciones sexuales con menos frecuencia como a comportamientos asociados con el riesgo de ITS. Una de cada siete mujeres (14%) informó de un malestar continuo con otras personas por cosas que les hicieron en su pasado sexual, y uno de cada siete hombres (14%) informó de sentir vergüenza por algunos de sus pensamientos y deseos sexuales.

"La encuesta encuentra que tener una buena salud sexual no siempre es lo mismo que tener un buen bienestar sexual. Sin embargo, las preocupaciones sobre el bienestar sexual rara vez son discutidas por los profesionales de la salud. Hacerlo abordaría una gama más amplia de preocupaciones de los pacientes y podría mejorar la participación en los servicios", dice la profesora Kirstin Mitchell, catedrática de Ciencias Sociales y Salud Pública en la Universidad de Glasgow.

Quince años después de que Reino Unido introdujera la vacunación contra el VPH, las infecciones con los dos tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino fueron un 86% más bajas (del 8,7% al 1,6%) entre las mujeres de 18 a 29 años que antes de que comenzara el programa, y ??todas las infecciones se dieron entre mujeres no vacunadas. La mayoría de las mujeres elegibles están vacunadas y asisten a la prueba de detección de cáncer de cuello uterino.

"El progreso logrado en la prevención del VPH y el cáncer de cuello uterino destaca lo que pueden lograr los servicios de salud integrados. Sin embargo, las mujeres nacidas fuera del Reino Unido, de algunos grupos étnicos minoritarios o que son más religiosas tienen menos probabilidades de vacunarse y someterse a pruebas de detección a pesar de seguir estando en riesgo, lo que subraya la necesidad de que los servicios garanticen que llegan a diversas comunidades para que nadie quede desatendido", reflexiona la doctora Emily Trickett, investigadora en epidemiología de la UCL.

También se han logrado avances en el apoyo a la salud sexual para hombres que tienen sexo con hombres. Entre quienes informaron comportamientos asociados con el riesgo de ITS, el uso de servicios de salud sexual en el último año aumentó del 30% al 53% en la última década, aunque esto significa que casi la mitad aún no utiliza los servicios. Las pruebas de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en general también aumentaron del 21% al 34%.

Sin embargo, en otros grupos las pruebas han disminuido. Las pruebas de VIH en el último año entre hombres negros con parejas exclusivamente del sexo opuesto disminuyeron del 15% al ??5%, aunque los autores señalan que los datos de vigilancia para Inglaterra sugieren que las pruebas en este grupo, que disminuyeron durante la pandemia de COVID-19, se habían recuperado en gran medida para 2024.

Para los jóvenes de 16 a 24 años con experiencia sexual y parejas exclusivamente del sexo opuesto, el uso de servicios de salud sexual se ha estancado entre las mujeres en poco menos de una de cada cuatro (23%) y se ha reducido a la mitad entre los hombres, del 16% al 8%, en la última década. A pesar de la necesidad sustancial, la mayoría de las personas que informaron comportamientos asociados con el riesgo de ITS no habían utilizado servicios de salud sexual en el último año, incluido el 74% de las mujeres y el 85% de los hombres con parejas exclusivamente del sexo opuesto.

En concreto, las pruebas de clamidia entre mujeres jóvenes con experiencia sexual disminuyeron en dos tercios, del 54% al 18%, a pesar de que la clamidia es la enfermedad más común en este grupo, lo que suscita preocupación por posibles daños como la enfermedad inflamatoria pélvica y la infertilidad.