Cómo cambia nuestra 'imagen corporal' al aprender a caminar con una pierna robótica

Archivo - Protesis pierna. - EDWIN TAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La forma en que entendemos el movimiento de nuestro propio cuerpo juega un papel importante en el aprendizaje de habilidades físicas, sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) revela que este fenómeno funciona de forma muy diferente en quienes aprenden a usar prótesis robóticas.

El trabajo se publica en la revista de acceso abierto 'PNAS Nexus'. Este es el primer estudio que analiza este fenómeno en personas que usan prótesis robóticas de miembros inferiores, y plantea una serie de preguntas que deberían ayudar a mejorar la capacidad de las personas para caminar con estos dispositivos.

"Cuando las personas empiezan a caminar con una prótesis de pierna, creen que sus cuerpos se mueven con más torpeza de la que realmente lo hacen", afirma Helen Huang, autora correspondiente de un artículo sobre el trabajo y profesora en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Con la práctica, a medida que su rendimiento mejora, las personas siguen evaluando mal cómo se mueven sus cuerpos, pero su precisión es muy diferente.

Cada persona tiene una imagen corporal personal: una comprensión de cómo está estructurado su cuerpo, cómo se mueve, etc. Y esta comprensión de nuestro cuerpo influye en cómo nos movemos. Al aprender una nueva habilidad física, como bailar, tenemos una imagen mental de cómo se mueve nuestro cuerpo, pero a menudo no es así como se mueve realmente. Con el tiempo, nuestra imagen mental de cómo se mueve nuestro cuerpo se alinea mejor con nuestros movimientos reales, y nuestro rendimiento físico mejora.

"Queríamos saber más sobre cómo y si las personas que usan prótesis robóticas incorporan ese dispositivo protésico a su imagen corporal", plantea Huang. Para este estudio, los investigadores reclutaron a nueve participantes sin discapacidad. Durante cuatro días, se les pidió que caminaran usando una prótesis robótica sujeta a una rodilla doblada en ángulo recto. En concreto, se les pidió que caminaran en una cinta de correr lo más rápido posible sin tocar los pasamanos.

Los participantes practicaron el uso de la prótesis diariamente. Después de cada práctica, se les mostró una animación por computadora con diferentes marchas biomecánicas y se les pidió que seleccionaran la marcha que más se asemejaba a su desempeño reciente con la prótesis.

Al principio, explica, "los participantes sentían que su marcha era más desequilibrada y forzada de lo que realmente era", asegura Huang. "Al final del estudio de cuatro días, sentían que su marcha era más fluida y natural. El rendimiento de todos los participantes mejoró significativamente durante esos cuatro días. Sin embargo, los participantes seguían siendo imprecisos al evaluar cómo se movían sus propios cuerpos, solo que con mayor seguridad".

EL DESAFÍO DEL EXCESO DE CONFIANZA

Los investigadores descubrieron que uno de los aspectos en los que se centraban los participantes del estudio al evaluar su propia marcha era la posición del torso. No le dieron mucha importancia al comportamiento de la prótesis en sí.

"Una razón probable para esto es que reciben muy poca retroalimentación directa sobre el comportamiento del dispositivo; no pueden visualizarse moviéndose", continúa Huang. "Esto plantea la posibilidad de mejorar el rendimiento al proporcionar a las personas retroalimentación visual o de otro tipo que puedan usar para calibrar su imagen corporal y su marcha mientras entrenan con la prótesis".

"También será importante abordar el exceso de confianza que las personas tienen en sus propias habilidades de movimiento", resume Huang. "Si ya crees que lo estás haciendo muy bien, es menos probable que te esfuerces lo suficiente para mejorar, incluso si hay mucho margen de mejora. Creemos que sería valioso encontrar una manera de ofrecer a las personas una evaluación más precisa de cómo se mueve realmente su cuerpo".