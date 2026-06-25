¿Cómo cambia el cerebro tras 28 horas despierto?

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MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una noche sin dormir produce un aumento en los marcadores de conexiones entre las células cerebrales, lo que demuestra que el sueño en los humanos puede ser importante para restablecer el equilibrio celular en el cerebro, según un estudio del Instituto de Neurociencia y Medicina Forschungszentrum Jülich en Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

Publicado en 'PLOS Biology', el estudio profundiza sobre por qué los humanos y otros animales necesitan dormir. Un posible mecanismo es que el sueño es necesario para restaurar las conexiones sinápticas y la homeostasis cerebral.

AUMENTAN LOS MARCADORES DE CONEXIONES NEURONALES

Las sinapsis (las conexiones entre las células cerebrales) fortalecen durante la vigilia. Esto aumenta la cantidad de energía que necesita el cerebro y conduce a la acumulación de proteínas en él. Se cree que el sueño restablece estos niveles, reduciendo las conexiones sinápticas y restaurando la homeostasis, pero hasta ahora la evidencia se ha limitado a modelos animales.

Para determinar si la hipótesis de la homeostasis sináptica se confirma en humanos, los autores de este estudio utilizaron tomografía por emisión de positrones (PET) para buscar marcadores de la glicoproteína 2A de vesículas sinápticas (SV2A), un marcador de las sinapsis cerebrales, en 40 participantes, la mitad de los cuales había pasado una noche sin dormir.

David Elmenhorst del Instituto de Neurociencia y Medicina Forschungszentrum Jülich en Renania del Norte-Westfalia y su equipo descubrieron que, tras 28 horas de vigilia continua, el grupo con privación de sueño presentaba niveles más elevados de SV2A en diversas regiones cerebrales, incluyendo el hipocampo (un área importante para la memoria) y el tálamo, un importante centro de relevo de información en el cerebro.

EL SUEÑO PROFUNDO COMO POSIBLE MECANISMO DE “REINICIO”

Cuando a los participantes con privación de sueño se les permitió una siesta de dos horas, los niveles más altos de SV2A se asociaron con una mayor actividad de ondas lentas durante el sueño, un indicador de sueño profundo y de la necesidad de dormir. Si bien la SV2A es solo un indicador indirecto de las conexiones entre las células cerebrales y los aumentos fueron relativamente pequeños, los resultados respaldan el modelo de homeostasis sináptica del sueño y sugieren una conexión biológica entre la necesidad de dormir y la acumulación de conexiones celulares.

"Durante la privación del sueño, el cerebro permanece despierto durante más tiempo y continúa procesando estímulos e información", afirman los autores.

"Nuestro estudio muestra que, tras aproximadamente 28,5 horas de vigilia, un marcador de densidad sináptica aumenta en varias regiones cerebrales. Esto sugiere que la privación del sueño no solo causa fatiga, sino que también se acompaña de cambios medibles en las conexiones neuronales", concluyen.