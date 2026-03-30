Archivo - Un calzado deportivo inadecuado puede provocar fascitis plantar, tendinopatía aquílea y metatarsalgia, según una experta - LZF/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Hospital Quirónsalud Cáceres, la podóloga Ana Senso, ha puesto de manifiesto la importancia de la elección del calzado deportivo, ya que una decisión inadecuada al respecto puede favorecer la aparición de lesiones en el pie, ya que "puede provocar directamente fascitis plantar, tendinopatía aquílea o metatarsalgia".

"Un mal calzado no siempre causa la lesión por sí solo, pero sí puede ser el desencadenante o el acelerador principal", ha destacado ante el incrementado en el número de lesiones asociadas a esta tendencia. El calzado deportivo puede influir de forma moderada a muy alta en la aparición de lesiones, y de manera notable en su empeoramiento si esta ya existe.

En este contexto, desde el grupo sanitario Quirónsalud han declarado que este elemento no solo repercute en el pie, sino que influye en la biomecánica de todo el cuerpo. "El pie es la base de la cadena cinética, por lo que un mal apoyo puede afectar también a tobillos, rodillas, caderas e incluso a la espalda", ha explicado Senso.

No obstante, "también influyen aspectos como la técnica deportiva, el volumen de entrenamiento, la superficie, la fuerza muscular o el peso corporal", ha continuado, al tiempo que ha subrayado que no tener en cuenta la salud del pie a la hora de elegir calzado deportivo es "uno de los fallos más comunes en la población general".

CONOCER LA PROPIA PISADA

Por ello, considera importante conocer la propia pisada, ya que "sin esa información, es fácil utilizar un calzado que altere la biomecánica y favorezca la aparición de lesiones". Al respecto, apuesta por un estudio biomecánico, con el fin de conocer mejor la propia pisada y ayudar a prevenir lesiones futuras.

"Otro error frecuente es pensar que si no duele es que el pie está sano, y eso no es así", ha proseguido esta especialista, quien ha agregado que "muchas lesiones se desarrollan de forma progresiva y silenciosa, por lo que no conviene esperar a que aparezcan los síntomas para consultar a un especialista".

En el caso de la fascitis plantar, "una zapatilla adecuada debe ofrecer buena amortiguación, estabilidad, soporte de arco, un ajuste correcto y un drop -la diferencia de altura entre el talón y la puntera- medio-alto", ha afirmado, mientras que, en cuanto a la tendinopatía aquílea, proceso degenerativo del tendón de Aquiles por sobreuso, ha señalado que "el tipo de zapatilla influye directamente en la carga del tendón, ya que afecta a la absorción de impactos y a la mecánica del tobillo".