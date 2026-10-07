Calzado amplio y un corte recto, entre las soluciones para evitar las uñas encarnadas en otoño

Archivo - Cordones de zapatos, zapato - ISTOCK/МИХАИЛ РУДЕНКО - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La especialista en Podología del Centro Médico Quirónsalud Algeciras (Cádiz), adscrito al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Lidia Follarat Molina, ha ofrecido una serie de consejos y hábitos preventivos para evitar la aparición de la onicocriptosis o uña encarnada ante el cambio de estación y la vuelta al zapato cerrado durante el otoño, como el uso de un calzado de horma amplia y el corte recto de las uñas.

En una nota de Quirónsalud, la facultativa ha explicado que el uso de un calzado que ejerza "una presión excesiva" sobre los dedos puede precipitar su aparición, lo mismo que un corte inadecuado de las uñas, aunque advirtiendo que también lo pueden provocar un traumatismo directo, una condición genética e incluso la misma biomecánica del pie.

Esta lesión, muy frecuente en consulta en esta época del año, se produce cuando un borde de la lámina ungueal penetra en los tejidos adyacentes, generando dolor, inflamación, enrojecimiento e incluso infecciones o tejido de granulación.

Aunque afecta de forma predominante al primer dedo del pie, Follarat ha señalado que también puede presentarse en los dedos menores a causa de una presión continuada del calzado, un corte indebido, traumatismos directos, factores genéticos o la propia biomecánica de la pisada.

Ante la presencia de molestias o inflamación en el borde de la uña, se ha apuntado a la importancia de no intentar solucionar el problema en casa ni esperar a que desaparezca por sí solo, asegurando que una valoración podológica temprana permite "identificar el origen del problema y establecer el tratamiento más adecuado".

Respecto al abordaje en consulta, la especialista ha detallado que el procedimiento habitual es la espiculotomía, un técnica por la que se retira la porción de uña que está lesionando el tejido y se "reeduca" su crecimiento para evitar futuras recidivas. Es un procedimiento habitual en podología que, en la mayoría de los casos, se realiza "de forma rápida y con mínimas molestias", en palabras de la podóloga.

Cuando la onicocriptosis aparece de manera recurrente a pesar de este tratamiento conservador, puede ser necesario valorar una matricectomía, un procedimiento de cirugía menor destinado a eliminar de forma permanente la porción de matriz responsable de la formación del borde ungueal afectado. De esta manera, se busca prevenir la recurrencia en ese sector de la uña.

Para no tener que recurrir a este procedimiento, Follarat ha instado a "prestar atención a algunos hábitos que pueden ayudar a prevenir la aparición" de las uñas encarnadas.

Al respecto, ha recomendado elegir un calzado de horma "suficientemente amplia" que respete la anatomía del antepié y la disposición de los dedos, evitando una presión excesiva sobre los bordes de las uñas, realizar un corte recto de las uñas, "respetando los bordes", y evitar traumatismos repetidos o directos sobre las uñas, ya que estos "pueden alterar la morfología de la lámina ungueal y favorecer la aparición de complicaciones".

Lidia Follarat ha añadido a esto, como algo "fundamental", el realizar revisiones podológicas periódicas, especialmente en aquellas personas que presentan antecedentes de uñas encarnadas.

"El mejor tratamiento para la onicocriptosis será siempre la prevención de la misma", ha aserverado la especialista del Centro Médico Quirónsalud Algeciras.