El calor no es el único culpable: los cambios del verano que favorecen la migraña

Archivo - Mujer con dolor de cabeza. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EDIZIONES) -

¿Sientes que cuando llega el calor te duele más la cabeza? La ciencia confirma que las altas temperaturas pueden desencadenar migrañas y otros tipos de cefalea, aunque no son el único factor. La deshidratación, la exposición al sol, el alcohol o los cambios en el sueño durante el verano también desempeñan un papel importante.

Y es que con la llegada de las altas temperaturas son muchas las personas que aseguran sufrir más dolores de cabeza. Tal y como nos explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y jefe de Servicio de Neurología del Hospital universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), el doctor Jesús Porta, fundamentalmente la migraña puede aumentar con las subidas de las temperaturas, con la deshidratación, y especialmente con los cambios de presión atmosférica.

"También hay otro tipo de dolor de cabeza que está asociado al aumento continuo de temperatura, y que es uno de los síntomas, por ejemplo, de los golpes de calor. Es diferente de otras cefaleas como la cefalea en racimos, que es más frecuente en primavera y en otoño", remarca este experto.

Señala, además que influyen distintos mecanismos a la hora de que debute un dolor de cabeza y, por un lado, se encontraría el aumento de temperatura, o las diferencias en la intensidad lumínica. "La deshidratación puede ser otro factor facilitador y la alteración del sueño. También en la época estival se produce un aumento de consumo de bebidas alcohólicas que puede influir directamente en el aumento en la prevalencia de la migraña", subraya el presidente de los neurólogos de España.

DESENCADENANTES FRECUENTES DE DOLOR DE CABEZA

Así, el doctor Porta explica que los desencadenantes más habituales de las crisis de migrañas son:

·Los cambios hormonales en las mujeres.

·Los cambios de patrón del sueño.

·Relajarse después del estrés.

·El consumo de alcohol.

·Los cambios de presión atmosférica.

·Los individuales como, por ejemplo, los olores, en algunas personas los patrones visuales, la luz, etcétera.

"La mayoría de los pacientes conocen sus factores desencadenantes, pero cuando hacemos estudios vemos que un pequeño porcentaje no los conocen o, por otro lado, los que consideran que son factores desencadenantes realmente no lo son", agrega.

No obstante, el también jefe de Servicio de Neurología del Hospital universitario Fundación Jiménez Díaz recuerda que en el desarrollo de una crisis de migraña influyen muchísimos factores, "pero son muy individuales, cada persona tiene los suyos". Dentro de ellos indica que están los que hemos comentado antes del cambio del patrón del sueño, del aumento de la temperatura, de la intensidad lumínica, del consumo de alcohol, y de muchos otros que pueden influir.

"En las cefaleas en racimos el consumo del alcohol es un desencadenante clásico y, aunque no es la época más habitual, aunque no deberíamos consumir nunca bebidas alcohólicas, si el paciente está en brote debería evitar su consumo, sostiene.

CÓMO PREVENIR UN DOLOR DE CABEZA CON EL CALOR

Con todo ello, el doctor Porta apunta las principales recomendaciones a la hora de evitar el debut de un dolor de cabeza en los días de más calor, apuntando a los siguientes consejos:

1. Evitar el calor extremo, sobre todo en las horas del día donde aumenta mucho si la intensidad lumínica desencadena mis crisis.

2. Utiliza gafas de sol y, especialmente para protegernos de la fotofobia, que es muy frecuente en las migrañas.

3. Evitar la deshidratación; es decir, beber periódicamente, aunque no tengamos sed.

4. Mantener los patrones de sueño adecuados.

5. Evitar las bebidas alcohólicas.

6. Mantener hábitos saludables como una dieta adecuada sin periodo de ayuno.

7. El ejercicio físico.