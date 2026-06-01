Archivo - El calor extremo aumenta hospitalizaciones con un coste directo estimado en "17 millones anuales en 2030", según experta - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad del País Vasco (EHU) e investigadora asociada del BC3 Basque Centre for Climate Change, Elisa Sainz de Murieta, ha indicado que el calor extremo "aumenta la presión sobre el sistema sanitario, con un incremento de hospitalizaciones cuyo coste médico directo se estima en más de 17 millones de euros anuales en 2030".

Este es "uno de los peligros más estudiados", y es que el cambio climático "está teniendo ya consecuencias sobre la salud de las personas en España, y estos efectos pueden cuantificarse en términos económicos", ha señalado durante el 'III Congreso Nacional One Health', que se ha celebrado recientemente bajo el lema 'One Health en acción: conectando ideas, personas y soluciones'.

En esta cita, organizado por la Plataforma One Health en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Sainz de Murieta ha pronunciado la conferencia 'Cambio climático y salud: una perspectiva socioeconómica', a través de la que ha señalado que "las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, y los hogares con bajos ingresos tienen menor capacidad de protegerse y de recuperarse ante cualquier impacto climático sobre la salud".

En este sentido, y en el transcurso de este evento, se ha expuesto que "el impacto sobre la población trabajadora es también muy relevante", ya que "entre 1994 y 2013, más de 19.000 lesiones laborales anuales fueron atribuibles a temperaturas no óptimas, con una carga económica estimada de 320 millones de euros en dicho periodo".

Dentro de España, "el sur y las zonas mediterráneas concentran los mayores riesgos frente al calor extremo, tanto en términos de mortalidad y morbilidad por calor como de impacto sobre la población trabajadora", han continuado los expertos, que han añadido que "estas diferencias climáticas se solapan, además, con diferencias socioeconómicas". En una misma comunidad autónoma o ciudad, "las zonas con mayor proporción de población envejecida, mayor peso del sector primario o mayor prevalencia de pobreza energética, por ejemplo, presentan una vulnerabilidad añadida", han declarado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO "ACTÚA COMO AMPLIFICADOR DE DESIGUALDADES"

El cambio climático "actúa como amplificador de desigualdades preexistentes, lo que lo convierte en un factor ineludible a la hora de abordar la salud de una forma integral", ha proseguido esta ponente, quien ha agregado que, "en ausencia de adaptación, el impacto del calor sobre la salud se intensificará de forma muy significativa y la mortalidad atribuible al calor podría casi triplicarse, y las pérdidas de productividad laboral podrían alcanzar un 2 por ciento del PIB español a finales de siglo".

No obstante, ha señalado que, "con medidas efectivas, la mortalidad atribuible al calor en la segunda mitad de siglo podría reducirse significativamente". "Los estudios científicos muestran que los beneficios de llevar adelante políticas climáticas, tanto de mitigación (reducción de emisiones) como de adaptación (prepararnos para los impactos) son muy coste-efectivas, y muchas tienen, además, otros co-beneficios", ha explicado.

Al respecto del trabajo en esta materia, en este Congreso se ha destacado el llevado a cabo por "el ISCIII e ISGlobal en Barcelona, el grupo de investigación en salud ambiental de la EHU o ERICC-2025, la 'Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España', coordinada por la Oficina Española de Cambio Climático, que constituye la herramienta de referencia nacional para conocer los riesgos del cambio climático y la planificación de la adaptación".

También ha participado en este encuentro la profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Noemí Ávila Valdés, quien ha abordado el impacto de la cultura en la salud y ha subrayado que "participar en arte y cultura es un comportamiento positivo para la salud, al igual que la participación en actividades físicas, el consumo de alimentos nutritivos o el contacto con la naturaleza".

PREMIOS ONE HEALTH

Por último, el Congreso ha albergado la entrega de premios a las mejores comunicaciones, que han destacado por "su excelencia científica, su marcado carácter multidisciplinar, su aportación de soluciones a problemáticas reales que no pueden ni deben abordarse únicamente desde un punto de vista asistencial", ha puesto en valor el vocal de la Junta Directiva de la Plataforma One Health, Franz Peters.

Así, el 'Premio One Health' en la categoría 'Contaminación ambiental y economía circular' ha sido para Azucena Bermejo-Nogales y coautores, por 'Biocidas y especies no diana: cómo encajan los marcadores moleculares en la economía circular'; mientras que en el área 'Miradas sociales para la equidad en salud', los galardonados han sido Anna Espart y coautoras, por 'Impacto del calor extremo asociado al cambio climático en la deshidratación de trabajadores agrícolas temporales: una perspectiva One Health'.

Por su parte, el 'Premio One Health' en la categoría 'Gestión del agua y resiliencia alimentaria' ha sido para Isabel Reyes-Bárbara y coautores, por 'La gestión del agua en origen en embalses de abastecimiento: su papel en la conservación del ecosistema y la salud humana'; y en el departamento 'Conectando One Health con la sociedad' se ha reconocido a Vladimir Akhrimenko y coautores, por 'Wastewater analysis of the consumption of sustances of abuse in the Basque Country'.

Para finalizar, el 'Premio One Health' en la categoría 'La epidemia silenciosa de las resistencias a los antimicrobianos' ha sido para Laura Alguacil Cuéllar y coautores, por 'Environmental airborne fungi with pathogenic potential'; y en el área 'Donde convergen especies' se ha destacado a Bárbara Martín-Maldonado, por 'Detección de hemoplasmas asociados a murciélagos en niños inmunocomprometidos sin exposición silvestre'.