Cálculos renales: lo intentaron todo para evitar su reaparición, pero el problema persistió

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Quienes han sufrido un cálculo renal saben que una de las mayores preocupaciones es volver a pasar por la misma experiencia. Por eso, durante años, los especialistas han insistido en la importancia de mantener una buena hidratación para reducir el riesgo de que aparezcan nuevos episodios.

Sin embargo, llevar ese consejo a la práctica de forma constante puede ser mucho más complicado de lo que parece. Ahora, un amplio estudio ha analizado hasta qué punto distintas herramientas y estrategias pueden ayudar a los pacientes a mantener este hábito a largo plazo y qué ocurre realmente cuando se intenta prevenir la reaparición de los cálculos.

Un nuevo e importante estudio de la Red de Investigación sobre Cálculos Urinarios, coordinado por el Instituto de Investigación Clínica de Duke (Estados Unidos), ha puesto a prueba un programa conductual para ver si podría ayudar a las personas a beber suficientes líquidos para prevenir la reaparición de los cálculos.

LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA AYUDAR A BEBER MÁS AGUA

El estudio, publicado en 'The Lancet', aporta información nueva e importante sobre por qué prevenir los cálculos renales es tan difícil, incluso con una gran motivación y apoyo diario.

"Los resultados del ensayo demuestran que, a pesar de la importancia de una alta ingesta de líquidos para prevenir la recurrencia de cálculos, lograr y mantener una ingesta muy alta de líquidos es más difícil de lo que solemos suponer para las personas con litiasis urinaria", explica Charles Scales, autor principal y coautor del artículo y profesor asociado en los departamentos de Urología y Ciencias de la Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke .

"Es probable que la dificultad para seguir el tratamiento contribuya a la tasa relativamente alta de recurrencia de cálculos renales en personas con esta afección crónica", destaca Scales. Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir la atención estándar o para participar en un programa de hidratación conductual.

El programa utilizaba botellas de agua inteligentes con Bluetooth que medían la ingesta de líquidos, objetivos de hidratación personalizados ("recetas de líquidos"), incentivos económicos, mensajes de recordatorio y asesoramiento sobre salud para animar a las personas a beber más líquidos.

La "receta de líquidos" se determinó comparando la cantidad de orina que un participante produce habitualmente con la cantidad de agua adicional que necesitaba beber para alcanzar un objetivo de producción de orina de al menos 2,5 litros al día.

Las personas que participaron en el programa se hidrataron más, lo que aumentó su producción media de orina, pero el aumento no fue lo suficientemente grande como para reducir la tasa de recurrencia sintomática de cálculos renales en el grupo en general.

LO QUE OCURRIÓ CUANDO LOS INVESTIGADORES ANALIZARON LOS RESULTADOS

El ensayo incluyó a 1.658 adolescentes y adultos en seis centros clínicos de Estados Unidos (UT Southwestern Medical Center, Universidad de Washington en San Luis, Universidad de Pensilvania/Hospital Infantil de Filadelfia, Universidad de Washington, Clínica Mayo y Clínica Cleveland), lo que lo convierte en el mayor estudio de comportamiento jamás realizado para la prevención de cálculos renales. Los científicos realizaron un seguimiento de los participantes durante dos años tras su inscripción para recopilar datos.

Los investigadores señalaron que el diseño del estudio fue el primero en medir la recurrencia real de cálculos renales, en contraposición a la ingesta de líquidos o la producción de orina, y utilizó encuestas periódicas e imágenes para controlar si se formaban nuevos cálculos o si los existentes crecían.

En conjunto, los hallazgos resaltan la dificultad que tienen muchas personas para ingerir grandes cantidades de líquido diariamente, incluso con apoyo estructurado. Los investigadores señalaron que esto plantea interrogantes sobre la posible necesidad de establecer objetivos de hidratación más personalizados, ya que las necesidades de hidratación de cada persona pueden variar según la edad, el tamaño, el estilo de vida y las condiciones de salud.

Los investigadores afirmaron que esta evidencia subraya la necesidad de explorar nuevas formas de prevenir la formación de cálculos renales, incluyendo objetivos de hidratación personalizados, estrategias para superar las barreras de hidratación creadas por el trabajo y el estilo de vida, y posibles terapias para ayudar a mantener los minerales disueltos en la orina.