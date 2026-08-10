Cada vez más personas incorporan complementos alimenticios a su botiquín de viaje, según expertos

Archivo - Imagen de recurso de una persona con maletas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de Vitae Health Innovation han señalado que cada vez más personas incorporan complementos alimenticios a su botiquín de viaje como parte de sus rutinas de autocuidado durante las vacaciones.

Así, los expertos subrayan que los cambios en los horarios de sueño, la alimentación, la exposición solar o incluso permanecer varias horas sentado durante un viaje pueden alterar temporalmente el equilibrio del cuerpo y generar pequeñas molestias que terminan condicionando el descanso y la experiencia del viaje.

"Nuestro organismo está preparado para adaptarse a los cambios, pero cuando modificamos varios hábitos a la vez, como ocurre durante los viajes, es habitual que algunas funciones se vean más condicionadas", ha indicado la directora de I+D+I de Vitae Health Innovation, Luisa Varela.

Por ello, recuerdan la importancia de adaptar el botiquín de verano a las necesidades que suelen surgir durante las vacaciones. En este contexto, advierten de que los viajes de larga distancia, los cambios de horario, el calor nocturno o las cenas tardías pueden desajustar el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula el ciclo sueño-vigilia. Como consecuencia, no solo puede costar más conciliar el sueño, sino también mantener un descanso profundo y reparador, especialmente durante los primeros días del viaje.

Además, apuntan que la microbiota intestinal es especialmente sensible a los cambios de rutina. Durante las vacaciones es habitual cambiar la alimentación, con comidas más abundantes, horarios irregulares, mayor consumo de alcohol o probar nuevas gastronomías. Estos cambios, junto con el propio estrés del viaje, pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y provocar hinchazón, pesadez, gases o cambios en el tránsito intestinal.

Asimismo, el calor, la humedad prolongada al permanecer con el bañador mojado o los viajes largos pueden alterar el equilibrio de la microbiota íntima y favorecer la aparición de molestias urinarias. Es una de las áreas más sensibles a los cambios ambientales y de hábitos durante las vacaciones, especialmente en verano.

Por último, los expertos recomiendan combinar la fotoprotección con una buena hidratación y un aporte adecuado de nutrientes para favorecer el mantenimiento y la recuperación de la piel.

"Podemos actuar de forma preventiva antes de que las molestias puedan afectar a nuestro bienestar o actuar cuando aparezcan", concluye Varela.