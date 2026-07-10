Uno de cada tres usuarios de gafas o lentillas considera el deporte el momento más incómodo para depender de ellas

Archivo - Imagen de recurso de una persona que se pone una lentilla. - PEXELS - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El deporte es la situación en la que más molesta depender de gafas o lentillas para el 34 por ciento de sus usuarios, mientras que el 26 por ciento sitúa las playas y las piscinas entre los entornos más problemáticos.

Así lo revela el informe 'La salud visual en España', desarrollado por STAAR Surgical y avalado científicamente por la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR). El documento subraya que fricciones como el empañamiento, la necesidad de transportar líquidos de lentillas o la fatiga ocular al final del día actúan como detonantes para buscar alternativas.

El estudio refleja que el interés por decir adiós a las gafas crece entre los jóvenes y adultos con estilos de vida dinámicos: el 56 por ciento de los españoles entre 21 y 30 años afirma tener un interés real en operarse la vista. Aunque, a la hora de dar el paso, el miedo a que "algo salga mal" o a la irreversibilidad del procedimiento siguen siendo las principales barreras para muchos pacientes, apunta.

En este sentido, el sector médico recuerda la importancia de acudir al oftalmólogo para recibir una valoración personalizada. Pese a que la cirugía láser es conocida por el 98 por ciento de la población, los expertos afirman que la innovación actual ofrece alternativas capaces de adaptarse a las altas exigencias de una vida activa sin necesidad de alterar la córnea o la estructura natural del ojo.

Entre ellas, soluciones avanzadas como las lentes implantables se consolidan como una opción al alza para aquellos pacientes que priorizan la flexibilidad y buscan opciones reversibles con materiales altamente biocompatibles.

Según explican, estas lentes -también conocidas como lentes fáquicas o ICL- funcionan como una 'lentilla invisible' y extremadamente flexible que el oftalmólogo coloca en el interior del ojo (entre el iris y el cristalino) mediante un procedimiento rápido e indoloro de apenas 15 minutos.

Los especialistas subrayan que su gran valor diferencial con respecto al láser radica en que preservan intacto el tejido ocular y son 100% reversibles, lo que significa que pueden retirarse o sustituirse en cualquier momento si las necesidades visuales del paciente cambian en el futuro.

SECOIR destaca que, además de proporcionar una calidad de visión excepcionalmente nítida, su material avanzado a base de colágeno ofrece protección contra los rayos ultravioleta (UV) y minimiza drásticamente el riesgo de sufrir ojo seco posoperatorio, convirtiéndolas en la solución ideal para deportistas y nativos digitales con estilos de vida activos.