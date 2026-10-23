Una de cada tres personas que sufre un ictus ve deteriorada su capacidad para comunicarse

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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) y médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Irene de Torres García, ha advertido de que una de cada tres personas que sufre un ictus sufre afasia, un trastorno del lenguaje que puede deteriorar de un día para otro la capacidad de comunicación.

Teniendo en cuenta que en España se producen cada año entre 110.000 y 120.000 ictus, se estima que los nuevos casos de afasia rondan los 40.000 anuales, al tiempo que alrededor de 350.000 personas conviven con afasia en España, según ha expuesto en el marco del Día del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora el próximo lunes.

"El daño cerebral adquirido (DCA) es una lesión cerebral que aparece de forma sobrevenida, adquirida, en personas sanas a lo largo de la vida y que puede dejar distintas secuelas físicas, cognitivas, emocionales o relacionadas con la comunicación", ha detallado.

Tras ello, ha apuntado que aunque el ictus es la "causa más frecuente" de afasia, esta también puede aparecer después de traumatismos craneoencefálicos, tumores, infecciones, hemorragias y otras lesiones cerebrales. "Además, puede coexistir con otras secuelas del DCA, como alteraciones de la movilidad de medio cuerpo, de la marcha o de la mano dominante", ha indicado.

EVITAR EL AISLAMIENTO

La afasia "se asocia con más discapacidad, peor desempeño en las actividades de la vida diaria, peor calidad de vida, mayor utilización de rehabilitación y menor retorno al hogar o al trabajo", según ha lamentado la especialista, quien ha puesto el foco en el "aislamiento" que perciben los pacientes.

Con todo, la doctora Torres ha apuntado que el lenguaje alterado no implica necesariamente intelecto alterado. "Algunas personas pueden presentar también trastorno neurocognitivo, con afectación de la memoria, atención, resolución de problemas o velocidad de procesamiento", ha comentado para insistir en que "no debe darse por hecho que quien no puede expresarse tampoco comprende".

Además, ha destacado que ofrecer apoyos puede "vencer la barrera comunicativa" y, en este sentido, ha abogado por facilitar la comunicación dando a la persona tiempo, pistas lingüísticas o apoyo visual. "Involucra a la persona, dirígete a ella, encuentra la manera, porque los pacientes reivindican que ellos están y no quieren ser sustituidos", ha subrayado en un llamamiento a familiares, profesionales y sociedad, a quienes ha pedido que eviten gritos, prisas, estigmas e infantilización.

REHABILITACIÓN CONTINUADA, PERSONALIZADA Y MULTIDISCIPLINAR

En cuanto a la recuperación, la portavoz de la SERMEF ha aseverado que "no finaliza necesariamente durante el primer año", algo en lo que coinciden tanto los pacientes como la evidencia científica, que apunta que "la recuperación inducida por tratamiento puede continuar en fases crónicas, aunque sea más lenta, porque el cerebro adulto mantiene capacidad de aprendizaje, reorganización y neuroplasticidad".

Al hilo, ha detallado que los estudios más recientes proponen realizar terapias de logopedia "intensivas y prolongadas", además de personalizadas. Asimismo, ha comentado que también pueden ser importantes la fisioterapia o la terapia ocupacional, con lo que ha defendido un abordaje rehabilitador "multidisciplinar".

"Y la terapia no acaba en la sesión. Hay que buscar múltiples intentos de comunicación a lo largo del día. Como al aprender un idioma, la práctica continuada favorece el avance", ha añadido.

Además, ha puesto en valor la aportación de las herramientas digitales como complemento en el proceso de rehabilitación. "Precisamente la telerehabilitación puede ser una manera de hacer más asequible un tratamiento intensivo y prolongado en el tiempo que puede proyectarse en la fase crónica", ha señalado.