Archivo - Experta informa de que "una de cada tres personas puede padecer algún tipo de trastorno alérgico a lo largo de su vida" - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, la doctora Pilar Cots, ha informado de que, "actualmente, se estima que una de cada tres personas puede padecer algún tipo de trastorno alérgico a lo largo de su vida", lo que se produce no solo en primavera, ya que han aumentado los casos relacionados con la alimentación y la piel.

"Aunque la primavera sigue siendo el momento en el que más se visibilizan por la alergia al polen, cada vez vemos más casos relacionados con la alimentación, alteraciones cutáneas o reacciones a medicamentos", ha declarado en un contexto en el que la previsión es que estos sigan aumentando por múltiples factores, como la capacidad diagnóstica y un mayor conocimiento por parte de la población.

También influyen en este crecimiento factores ambientales, como la contaminación, cambios del estilo de vida como la dieta y la exposición a nuevos agentes. "Todo ello contribuye a que el sistema inmunológico reaccione de forma más intensa, generando respuestas exageradas frente a sustancias que, en condiciones normales, deberían ser inofensivas", ha analizado Cots.

Ahondando en la mejora de la detección, ha explicado que, ahora, "el estudio del paciente es mucho más preciso y personalizado que hace unos años". Ello "nos permite combinar pruebas cutáneas, como los 'prick test' para aeroalérgenos, látex o alimentos, con técnicas más específicas, como las pruebas epicutáneas para el diagnóstico de dermatitis de contacto o pruebas funcionales respiratorias en pacientes con sospecha de asma", ha divulgado.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

Además, "la posibilidad de trabajar con alimentos naturales o alérgenos específicos permite afinar el diagnóstico en casos que antes obtenían resultados poco concluyentes", ha continuado, para añadir que es importante el trabajo y el enfoque multidisciplinar a la hora de abordar la alergia y mejorar el diagnóstico de patologías más complejas, como la esofagitis eosinofílica, las reacciones cutáneas y determinadas enfermedades del sistema inmunológico.

Para ello, esta Unidad de Alergología del grupo sanitario Vithas cuenta con la colaboración de otras especialidades, como Aparato Digestivo, Neumología, Dermatología y Medicina Interna. "Todos estos avances permiten que se haya reducido drásticamente el número de casos de personas que no están correctamente diagnosticadas", ha enfatizado esta especialista, que considera que el infradiagnóstico es uno de los principales retos.

"Muchos pacientes conviven durante años con síntomas o molestias digestivas, dermatitis persistentes, urticaria o inflamación recurrente sin conocer su origen", lamenta ante una coyuntura en la que esta ausencia de diagnóstico afecta a la calidad de vida de los pacientes, puede derivar en complicaciones y favorecer la cronificación de los síntomas.

Por todo ello, desde el Servicio de Alergología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa han insistido en la relevancia de consultar con un especialista ante la presencia de síntomas recurrentes que afectan en el día a día o que se repiten en el tiempo. "Un diagnóstico precoz y adecuado, basado en pruebas específicas, cambia radicalmente el desarrollo de la enfermedad para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar una evolución de estas patologías", ha finalizado Cots.