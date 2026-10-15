Archivo - Uno de cada tres pacientes de diabetes tipo 2 tratados con insulina basal no alcanza adherencia adecuada, según estudio - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres pacientes de diabetes tipo 2 tratados con insulina basal no alcanza la adherencia adecuada, según ha revelado un estudio promovido por la compañía farmacéutica Novo en España, que ha mostrado, por ello, un incremento del 15,9 por ciento en el número anual de complicaciones macrovasculares.

La investigación, titulada 'Adherencia a la insulina basal en paciente con diabetes mellitus tipo 2 en la práctica clínica en España: impacto clínico y económico', ha expuesto, también, un aumento del 5,5 por ciento en el registro al año de complicaciones microvasculares entre las personas que no siguen adecuadamente su tratamiento, frente a aquellas que sí lo hacen.

"En términos clínicos, esto se traduce en más eventos cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica", ha indicado el presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y director del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Dídac Mauricio.

Según ha señalado, en el contexto de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que genera una elevada carga clínica y económica, derivada, principalmente, de las complicaciones vasculares asociadas, no alcanzar la adherencia correcta, "asimismo, aumenta el riesgo de desarrollar retinopatía, neuropatía y nefropatía diabéticas". Ante todo ello, seguir el tratamiento constituye un elemento clave.

La patología, "inicialmente, puede no provocar síntomas relevantes", por lo que "muchas personas no perciben un beneficio inmediato al seguir el tratamiento", ha continuado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que ello "dificulta mantenerlo a largo plazo". Junto a ello, la falta de adherencia se traduce, según el estudio, en la subida de los costes asociados al manejo de la enfermedad.

AUMENTO DE COSTES

Así, el trabajo expone un coste anual medio de 1.092 euros para el manejo de las complicaciones asociadas en las personas que siguen adecuadamente el tratamiento, frente a los 1.306 en las que no lo hacen. Por tanto, la falta de adherencia conlleva un coste aproximadamente 1,2 veces superior, aunque si se consideran los costes directos totales, que incluyen el manejo de complicaciones, visitas médicas y de Enfermería, pruebas de laboratorio y uso de recursos sanitarios, se observa un incremento aproximado del 7,4 por ciento.

Además, el estudio ha analizado la añadidura de los costes indirectos causados por bajas y ausencias laborales, siendo de 785 euros en personas con adherencia y de 953 en aquellas que no siguen adecuadamente su tratamiento. Por ello, recoge que la continuidad en la terapia es un factor con potencial para reducir la carga de complicaciones asociadas y optimizar el uso de los recursos sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), al tiempo que reduce el impacto económico de la diabetes tipo 2.

"Los retos que plantea la diabetes tipo 2 requieren una innovación centrada en las necesidades reales de las personas", ha sostenido el director médico de Novo en España, el doctor Francisco Pajuelo, quien ha añadido que "con 100 años de experiencia en el cuidado de la diabetes", en el laboratorio siguen "trabajando en desarrollar tratamientos que contribuyan a facilitar la adherencia y a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta patología".

Al respecto, Mauricio ha sostenido que "los tratamientos del futuro deberían diseñarse pensando en las personas y en su vida real, con pautas de administración más simples y menos frecuentes, con dispositivos cómodos y fáciles de usar que favorezcan una buena tolerancia a largo plazo".