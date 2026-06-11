Uno de cada tres estudiantes presenta somnolencia diurna durante la jornada lectiva

Paticipantes en el 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG y la Alianza por el Sueño en Oviedo. - SEMG

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres estudiantes presenta síntomas de somnolencia diurna durante la jornada escolar, una situación vinculada al déficit de sueño entre semana, según han advertido expertos en una jornada organizada en Oviedo por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Alianza por el Sueño.

La iniciativa, celebrada en el colegio Dulce Nombre de Jesús, se enmarca en el 32º Congreso Nacional de la SEMG, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana, y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de mantener una adecuada higiene del sueño en la infancia y la adolescencia.

Durante el encuentro, el doctor Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la SEMG y de la Alianza por el Sueño, ha alertado de que cuatro de cada diez menores de entre 8 y 16 años no cumplen con las horas de descanso recomendadas entre semana, un problema que se acentúa en adolescentes, donde más de la mitad duerme menos de lo aconsejado.

Esta falta de sueño deriva en el denominado "jet lag escolar", que provoca cansancio, dificultades para el rendimiento académico y somnolencia diurna. Además, ha señalado que dormir mal se asocia a peor salud física y mental, mayor sedentarismo y conductas de riesgo.

DATOS DE ASTURIAS

En el caso de Asturias, los expertos han destacado que el 19% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha consumido hipnosedantes alguna vez, mientras que el 9,9% ha tomado psicofármacos sin prescripción médica, una práctica que incrementa el riesgo de dependencia y problemas emocionales.

Asimismo, han subrayado el impacto del uso de tecnologías en la calidad del sueño. En este sentido, el 16,1% de los jóvenes presenta un posible uso compulsivo de Internet, con una media cercana a cinco horas diarias entre semana, y el 16,5% realiza un consumo problemático de redes sociales, factores que afectan al descanso y al rendimiento académico.

Los especialistas han advertido también de la elevada prevalencia de insomnio, que alcanza al 30% de los menores de cinco años y al 38,5% de los adolescentes, con posibles consecuencias a largo plazo en la salud cardiovascular, metabólica y mental.

HÁBITOS SALUDABLES

Durante la jornada, en la que también participaron médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, se incidió en la necesidad de fomentar hábitos saludables desde edades tempranas, como mantener horarios regulares de sueño, limitar el uso de pantallas, controlar la exposición a la luz y establecer rutinas de relajación.

"Fomentar hábitos de sueño saludables desde la infancia es clave para el desarrollo neurocognitivo, emocional, físico y mental", ha destacado Armenteros, quien ha llamado a la implicación conjunta de familias, educadores y profesionales sanitarios para mejorar el descanso de niños y adolescentes.