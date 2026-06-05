Uno de cada seis teletrabajadores españoles trabaja desde la cama cuando está enfermo, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de una persona teletrabajando. - KENJO - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio muestra que el 17,2 por ciento de las personas que teletrabajan en España trabajan desde la cama cuando están enfermas, mientras que el 65,1 por ciento permanece en su escritorio cuando se encuentra mal.

Así lo revela un estudio elaborado por de iGaming.com entre 4.000 teletrabajadores en Reino Unido, Alemania, Italia y España. El trabajo refleja que, en España, solo el 10,5 por ciento de los trabajadores remotos declara coger algún tipo de baja cuando enferma, la tasa más baja del estudio.

España es también el mercado más monitorizado de los cuatro analizados: el 64,8 por ciento de los teletrabajadores afirma que su empresa supervisa su actividad. Al mismo tiempo, solo el 5,4 por ciento desconecta completamente durante una baja, la tasa de desconexión más baja de la encuesta.

El estudio señala que el 45,8 por ciento de los teletrabajadores españoles afirma coger menos bajas que cuando trabajaba desde la oficina. Sin embargo, esa caída no necesariamente indica una mejora de salud: puede estar reflejando una nueva forma de presentismo digital.

"Menos bajas ya no significan necesariamente menos enfermedad. Pueden significar un cambio de comportamiento. Si una métrica cambia de significado, también debe cambiar la forma en que la interpretamos", ha indicado Andreas Ditsche, CEO de iGaming.com.

Según las conclusiones de iGaming.com, estos datos convierten a España en uno de los casos más claros de "baja invisible": trabajadores que no desaparecen de los sistemas de trabajo porque siguen conectados, aunque estén enfermos.