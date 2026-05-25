Uno de cada ocho adolescentes consume cigarrillos electrónicos en España

Imagen de la presentación de la encuesta. - SEMFYC

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha alertado del avance del vapeo entre los adolescentes en España, donde el 11,9 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años consume cigarrillos electrónicos, una cifra que considera muy superior a la media global.

Según la semFYC, el 13,2 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años fuma actualmente en España, un grupo en el que el 11,9 por ciento consume cigarrillos electrónicos, el 3,8 por ciento cigarrillos convencionales y el 1,9 por ciento cachimba.

Además, en el grupo de 19 a 24 años, la prevalencia total de consumo asciende al 24,8 por ciento, lo que supone prácticamente una de cada cuatro personas jóvenes. En esta franja, destacan el consumo de tabaco de liar y de cigarrillos convencionales, ambos con un 11,8 por ciento, así como el de cigarrillos electrónicos, con un 7,4 por ciento.

Así lo indican los datos de la encuesta anual sobre tabaquismo y consumo de nuevos productos de nicotina, en la que han participado 9.375 personas de entre 14 y 65 años en España, y que ha publicado este lunes la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) en el marco de la Semana Sin Humo.

"Lo más alarmante es que la encuesta confirma que el consumo dual continúa muy presente entre la población joven, es decir, la utilización simultánea de cigarrillos convencionales y dispositivos electrónicos. Esta tendencia refuerza la preocupación de que los vapeadores son una puerta de entrada a la adicción a la nicotina y no una herramienta de abandono del tabaco", ha señalado la coportavoz de la Semana Sin Humo 2026, María Iglesias.

Según la encuesta, entre los adolescentes de 14 a 18 años, el 79,2 por ciento identifica los sabores atractivos como un elemento clave que favorece el consumo, el 64,5 por ciento menciona la moda y el 57,9 por ciento la presión social.

El trabajo también refleja que el 78 por ciento de las personas considera que los cigarrillos tradicionales son más perjudiciales para la salud. Además, el 84 por ciento de los participantes cree que los nuevos productos de nicotina se consumen porque existe una percepción de que son menos dañinos para la salud.

Asimismo, la semFYC insiste en que los nuevos dispositivos de nicotina no son inocuos y alerta sobre la creciente desensibilización frente a sus riesgos sanitarios y ambientales, especialmente entre menores y adolescentes.

PROHIBICIÓN DE LOS SABORES EN LOS NUEVOS DISPOSITIVOS

En esta línea, la sociedad exige medidas "urgentes" y "concretas", como la prohibición de los sabores en los nuevos dispositivos, la restricción de la publicidad, el endurecimiento de la venta a menores, campañas específicas para padres y la regulación del diseño para evitar que parezcan productos infantiles.

"Los vapeadores con sabores siguen estando disponibles. El real decreto para prohibir los sabores está encallado en trámites europeos y no está aprobado. Esto es inaceptable, no podemos permitir que la industria capte a adolescentes", ha señalado Iglesias.

En cuanto a la aprobación en el Reino Unido de una ley que prohíbe la compra de tabaco a las personas nacidas a partir de 2009, semFYC se ha mostrado a favor de estudiar e implantar medidas similares en España.

"Las propuestas del Reino Unido nos parecen una medida valiente y disruptiva que busca una generación libre de humo. Se deberían estudiar medidas de este tipo y, como mínimo, reforzar la protección de los menores. No tienen por qué ser exactamente iguales, pero sí orientadas a la protección de la salud pública", ha señalado José Manuel Iglesias, coportavoz de la Semana Sin Humo 2026.

EL 12% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA FUMA

En términos globales, el 54,6 por ciento de los participantes se declara no fumador, el 33,5 por ciento exfumador y el 12 por ciento fumador. Del total de personas fumadoras, el 7,8 por ciento consume cigarrillos convencionales, el 3,5 por ciento tabaco de liar, el 1,5 por ciento cigarrillos electrónicos y el 0,6 por ciento dispositivos de tabaco calentado.

Entre las personas fumadoras, el cigarrillo convencional continúa siendo la principal forma de consumo, con un 65,4 por ciento, seguido del tabaco de liar, con un 29,4 por ciento; el cigarrillo electrónico, con un 12,9 por ciento, y los dispositivos de tabaco calentado, con un 4,7 por ciento. En cuanto al sexo, el 13,5 por ciento de los hombres fuma, frente al 11,4 por ciento de las mujeres.

Aunque la prevalencia global del tabaquismo se mantiene por debajo de registros históricos, desde la semFYC se recuerda que el tabaco continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública y una de las primeras causas evitables de enfermedad y muerte prematura.

EL 75,7% APOYA AMPLIAR LOS ESPACIOS SIN HUMO

Según la encuesta, el 75,7 por ciento de los participantes apoya ampliar los espacios sin humo; el 72,1 por ciento considera necesario incrementar las campañas de prevención, y el 66,1 por ciento respalda una regulación más estricta de los puntos de venta de cigarrillos electrónicos.

Además, el 67,5 por ciento apoya restringir el acceso a estos productos por edad, y el 60,4 por ciento considera necesario regular la publicidad en redes sociales.

La encuesta confirma también una diferencia clara entre fumadores y no fumadores respecto al apoyo a las medidas de control del tabaquismo. Entre las personas no fumadoras, el respaldo a ampliar los espacios sin humo alcanza el 82,3 por ciento, mientras que entre fumadores desciende al 45 por ciento.