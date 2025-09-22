Cada hora mueren 13 personas en España, más de 150 al día, por una enfermedad cardiovascular

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cada hora mueren en España trece personas por alguna enfermedad cardiovascular, hasta 156 personas al día, según se desprende de los últimos datos definitivos de mortalidad, de los que se hace eco la Fundación Española del Corazón (FEC), con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Corazón el próximo 29 de septiembre.

"Un año más nos sumamos al llamamiento global de la World Heart Federation (WHF) sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular. No nos cansaremos de repetir que el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir con hábitos de vida saludables", ha subrayado el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la FEC.

Desde la fundación recuerdan que los hábitos de vida saludables son fundamentales para cuidar la salud cardiovascular; adoptar una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, pescado, cereales integrales y grasas saludables ayuda a controlar el colesterol, la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Debemos estar bien hidratados.

Además, recuerdan, es importante realizar actividad física moderada de forma regular, porque fortalece el corazón, los músculos, la adecuada densidad de los huesos y el buen funcionamiento de las articulaciones; el abandono del hábito tabáquico, dormir bien y manejar el estrés también son clave para prevenir enfermedades cardiovasculares.

"Aunque estos hábitos son sencillos y están al alcance de la mayoría, la realidad es que muchas personas no los llevan a cabo de forma constante. Por eso, es necesario sumar esfuerzos desde todos los ámbitos: la familia, los colegios, el sistema sanitario y también los medios de comunicación, para concienciar sobre su importancia y fomentar cambios sostenibles en el estilo de vida", ha apuntado el doctor Íñiguez.

ACTOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

El próximo sábado 27 de septiembre, se celebra la XVI edición de la Carrera Popular del Corazón, que esta edición cuenta con el apoyo de los atletas olímpicos Yago Rojo y Azucena Díaz, además de Esther Gómez, enfermera y divulgadora en salud

Los días 25 y 26 de septiembre, la FEC celebrará por segundo año consecutivo la Feria del Corredor, ofreciendo charlas de nutrición y técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) a todos los corredores que acudan a recoger su dorsal, así como a todos aquellos que quieran acercarse a la Casa del Corazón

Además, el 29 de septiembre, la FEC y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) organizarán el evento 'Comprometidos por el corazón' al que acudirán representantes de las Comisiones de Sanidad de las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos