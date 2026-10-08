Archivo - Uno de cada cuatro niños de cinco a siete años tiene miopía, según el 'Barómetro de la Miopía Infantil' - IMGORTHAND/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 26,4 por ciento de los niños de cinco a siete años tiene miopía, por lo que la afección "sigue creciendo en España" en la población menor de edad, según ha revelado el 'Barómetro de la Miopía Infantil', realizado con base en los datos recogidos en 2024 y 2025.

El informe, elaborado por la Fundación ALAIN AFFLELOU y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y cuyos resultados muestran la relación existente entre determinados hábitos cotidianos y una mayor prevalencia de miopía, recoge también que si se mantiene la tendencia observada en los últimos años, la incidencia podría alcanzar el 30 por ciento en 2030.

Así, el estudio "permite seguir la evolución de la miopía infantil en España y analizar cómo se relaciona con los hábitos cotidianos de los menores", ha subrayado la profesora e investigadora del centro académico, Cristina Álvarez Peregrina, quien ha añadido que los datos evidencian "una mayor prevalencia entre quienes dedican más tiempo a actividades de visión próxima y a dispositivos digitales".

A su juicio, el resultado "refuerza la necesidad de seguir investigando los factores ambientales que intervienen en el desarrollo de la miopía". Tal es así porque la incidencia se sitúa en el 14,8 por ciento entre quienes realizan esas actividades hasta dos horas al día, alcanza el 20,7 por ciento entre los que superan las tres diarias.

INCIDENCIA DE LAS PANTALLAS

Junto a ello, el análisis ofrece el dato de que la miopía afecta al 16,5 por ciento de los menores que utilizan las pantallas durante menos de una cuarta parte del tiempo dedicado a actividades de cerca. De hecho, la cifra aumenta hasta el 20,3 por ciento entre quienes pasan más de la mitad de ese tiempo frente a dispositivos digitales.

"Las familias pueden incorporar diferentes hábitos a sus rutinas diarias para cuidar la visión de los niños, como limitar el tiempo continuado ante pantallas, favorecer descansos visuales durante las actividades de cerca y promover la actividad al aire libre", ha señalado, por su parte, la óptica optometrista y responsable de formación en la compañía de salud visual ALAIN AFFLELOU, Ana Díaz, quien ha agregado que "el objetivo es proteger la salud visual desde edades tempranas y reducir el riesgo de progresión de la miopía".

Por ello, la representante de la entidad, que impulsa la 'Campaña de Salud Visual Infantil', considera que la evidencia obtenida respalda la importancia de realizar revisiones visuales periódicas desde edades tempranas, como también lo hace el hecho de que la detección precoz permita identificar tanto la miopía como los estados de pre-miopía, facilitando un seguimiento individualizado y la adopción de medidas orientadas a controlar su evolución.