Uno de cada cuatro adolescentes tiene adicción a Internet, según un estudio de la UCAM

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro adolescentes presenta adicción a Internet, según un estudio de inteligencia artificial de la UCAM realizado a más de 500 estudiantes, en el que se concluye que el uso problemático de Internet se asocia a peor salud, mala alimentación y bajo rendimiento académico, alcanzando mayor prevalencia en las chicas.

La nueva doctora de la Universidad Católica de Murcia, María Abellaneda, ha desarrollado una innovadora herramienta que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para predecir el riesgo de adicción a Internet y los factores relacionados con la salud de los jóvenes.

La plataforma analiza parámetros como alimentación, salud mental, acoso escolar, consumo de alcohol y otras drogas, rendimiento académico y adicción a Internet.

La aplicación se ha desarrollado a partir de cuestionarios realizados a más de 500 alumnos de la Región, en los que se evaluaban aspectos relacionados con la salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión, hábitos alimenticios, conductas de riesgo y rendimiento académico.

A partir de los datos recogidos se observó que la IA podía aplicarse para optimizar la detección precoz de la adicción a Internet. Los resultados mostraron que los estudiantes con un uso excesivo de Internet presentan peor salud física y mental, una alimentación más deficiente y un menor rendimiento académico.

"El 26,7% de los estudiantes del estudio tiene un uso problemático de Internet, con una prevalencia significativamente mayor en chicas", indica la investigadora, para quien "es necesario fortalecer la figura de la enfermera escolar, cuya función incluye la detección precoz y la intervención proactiva".

El estudio, que ha dado lugar a la correspondiente tesis doctoral, confirma que el uso excesivo de Internet es un fenómeno multidimensional asociado a un perfil de vulnerabilidad psicopatológica y conductual.

Por ello, la nueva herramienta de detección se propone como un pilar en la práctica diaria de la enfermería, permitiendo generar una puntuación de riesgo instantánea para priorizar la atención y gestionar los casos con el equipo educativo y sanitario.

La tesis ha sido dirigida por los investigadores de Enfermería Isabel Morales y Daniel Guillén, y de Informática Andrés Bueno, poniendo de manifiesto la importancia de la multidisciplinariedad para el desarrollo de este tipo de investigaciones y la creación de herramientas que aporten valor a la ciudadanía.