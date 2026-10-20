Una de cada cinco personas que trata de suicidarse lo intenta de nuevo al año siguiente, según un estudio

Imagen de archivo facilitada por el Hospital del Mar. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación del Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que 1 de cada 5 (un 20%) de las personas que ingresan en un hospital por un intento de suicidio lo volverán a intentar durante los primeros 12 meses posteriores.

Los resultados, publicados en la revista 'The Lancet Regional Health Europe', se basan en una cohorte prospectiva de 1.730 participantes (de 36,5 años de media, el 73% de las cuales eran mujeres), procedentes de 8 hospitales de 5 comunidades autónomas españolas, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este martes.

El riesgo suicida es "especialmente alto" durante los 3 meses posteriores al intento que llevo al ingreso hospitalario.

FACTORES DE RIESGO

Los principales factores de riesgo detectados son una elevada carga de medicación psicotrópica, con 4 o 5 medicamentos prescritos; antecedentes de autolesiones no suicidas, y una mayor frecuencia de ideación suicida.

También influye haber sufrido abandono emocional de moderado a grave durante la infancia, y haber tenido un mayor número de intentos de suicidio previos: las personas con 1 a 3 intentos previos presentaban un riesgo "significativamente mayor", incrementándose con 4 o más intentos.

FORTALECER LA ATENCIÓN

El psiquiatra del Hospital del Mar y de su instituto de investigación e investigador principal del estudio, Víctor Pérez, ha reclamado fortalecer la atención en salud mental tras el alta hospitalaria por intento de suicidio y mantenerla "durante al menos el primer año".

Asimismo, ha defendido una estructura asistencial que permita una "mejor delimitación" de los factores que llevan al reintento de suicidio y, a la vez, que ofrezca una monitorización intensiva y cercana a los pacientes que acuden a urgencias por conducta suicida.