Uno de cada cinco deportistas sufre problemas de salud mental durante su carrera

Expertos y exdeportistas analizaron los problemas de salud mental durante la carrera de los deportistas de élite en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). - UCM

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco deportistas presenta problemas de salud mental a lo largo de su carrera debido a elevada presión que acompaña al alto rendimiento, un problema que evidencia la necesidad de reforzar las estructuras de atención especializada, según los expertos y los propios deportistas.

Ésta ha sido una de las conclusiones de las jornadas 'Salud Mental y Gestión Integral del Deportista', organizadas este miércoles por el Real Club de Golf La Herrería, en colaboración con la Fundación Blanca, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, Isabel García Fernández, subrayó en la apertura de la jornada el papel estratégico del deporte en la universidad, una dimensión que creció especialmente desde la pandemia de la COVID-19.

"El deporte no es solo una actividad complementaria, sino una necesidad dentro del proceso educativo, ya que contribuye a la formación integral y al bienestar físico y mental de las personas", señaló García Fernández.

El curso ha reunido a deportistas, profesionales sanitarios, representantes institucionales y expertos para analizar, desde una perspectiva integral, los factores deportivos, sociales, económicos y personales que condicionan el bienestar de quienes compiten al máximo nivel.

El encuentro ha contado con los testimonios de deportistas de élite como Almudena Cid, Fernando Romay, Raúl González, Tania Lamarca Celada, Julio García Mera, Beatriz Pérez, José Antonio Montero y Carmen Alonso, entre otros.

Diversos estudios apuntan a que los deportistas profesionales pueden llegar a enfrentarse a hasta 640 factores de estrés a lo largo de su trayectoria. Entre ellos, se encuentran las exigencias competitivas, las relaciones con entrenadores, las expectativas externas, la incertidumbre profesional o las lesiones.

La acumulación de estas circunstancias puede generar un importante desgaste emocional y aumentar el riesgo de desarrollar patologías psicológicas. En concreto, los trastornos de ansiedad y depresión presentan las prevalencias más elevadas con un 56% y 48% respectivamente.

Les siguen los trastornos del sueño (26%) y el abuso de alcohol (19 %). Sin embargo, mientras que una lesión física suele activar mecanismos inmediatos de recuperación y seguimiento, los problemas de salud mental continúan siendo menos visibles y, en muchos casos, siguen estando estigmatizados.

La presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa, defendió la necesidad de impulsar un cambio cultural dentro del deporte. "La mentalidad de máxima exigencia que caracteriza al deporte de élite tiene un impacto directo sobre el bienestar emocional de los deportistas. Es necesario que la salud mental reciba la misma atención y reconocimiento que una lesión física visible", manifestó.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la transición hacia la retirada deportiva. Cada año entre un 5% y un 7% de los deportistas de élite se retiran, y lo hacen con una edad media de 34 años.

Los especialistas señalaron que el final de la carrera profesional representa una de las etapas de mayor vulnerabilidad para muchos deportistas, especialmente cuando no existe una preparación previa ni una planificación a largo plazo.

La retirada puede provocar pérdida de identidad, incertidumbre sobre el futuro profesional y dificultades de adaptación a una nueva realidad personal. De hecho, entre un 15% y un 20% de los deportistas retirados experimentan transiciones complejas que pueden requerir atención psicológica especializada.

La psiquiatra María López-Ibor insistió en la necesidad de acompañar este proceso desde una perspectiva integral. "El rendimiento y la competición forman parte de la vida del deportista, pero no pueden constituir el único eje sobre el que se construya su identidad. El acompañamiento psicológico, emocional, financiero y laboral resulta fundamental para afrontar esta transición", dijo.

En este contexto, clubes, federaciones e instituciones están llamados a evolucionar sus modelos de acompañamiento para incorporar programas preventivos y recursos especializados desde las primeras etapas de la carrera deportiva hasta la retirada.

HACIA UN MODELO DE APOYO AL DEPORTISTA

Las conclusiones del curso apuntan a la necesidad de desarrollar modelos de atención más completos, capaces de acompañar al deportista durante todas las etapas de su carrera. Para ello, tanto expertos como deportistas defendieron la necesidad de incorporar equipos multidisciplinares que integren profesionales de la salud mental, así como una mayor coordinación entre clubes, federaciones e instituciones.

En la clausura, Alberto Tomé González, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, destacó la importancia de seguir promoviendo espacios de reflexión que contribuyan a avanzar hacia un modelo deportivo en el que la salud mental forme parte de las estructuras habituales de apoyo al deportista.

"Debemos seguir impulsando espacios de diálogo que permitan comprender mejor la realidad de los deportistas y avanzar hacia un modelo deportivo en el que la salud mental forme parte de la estructura de apoyo de manera natural", comentó.

Además de la salud mental, la jornada abordó cuestiones relacionadas con el entorno del deportista, poniendo de relieve la influencia que ejercen las familias, los equipos técnicos y las estructuras de apoyo en su bienestar y desarrollo.

Asimismo, se analizaron los desafíos económicos asociados a la carrera deportiva, subrayando la importancia de una planificación a largo plazo que permita afrontar con mayores garantías las distintas etapas profesionales y responder a las dificultades reales que afrontan muchos deportistas.

De la mano de periodistas deportivos, también se reflexionó sobre el impacto de los medios de comunicación en la construcción de la imagen pública del deportista y sobre cómo la exposición mediática puede influir en su rendimiento, bienestar emocional y percepción social.