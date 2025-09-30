Cada año, los niños de todo el mundo pierden 8,45 millones de años de vida sana debido al humo de segunda mano

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños pierden 8,45 millones de días de vida saludable cada año a nivel mundial debido al humo de segunda mano, según una investigación de la Universidad China de Hong Kong (China) presentada en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en Ámsterdam, Países Bajos. Los niños de regiones socioeconómicas desfavorecidas sufren el mayor impacto de respirar humo de segunda mano, también conocido como tabaquismo pasivo.

El estudio fue presentado por la doctora Siyu Dai, profesora asistente en la Facultad de Medicina Clínica de la Universidad Normal de Hangzhou (China) e investigadora honoraria en el Departamento de Pediatría de la Universidad China de Hong Kong: "El humo de segunda mano contribuye significativamente a enfermedades y muertes prevenibles en niños, y no existe un nivel de exposición seguro. Está vinculado a infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares y problemas de desarrollo neurológico, y agrava los síntomas del asma. Los niños pequeños son especialmente susceptibles porque sus cuerpos y pulmones aún están en desarrollo y tienen poco control sobre su propio entorno".

Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que la exposición al humo de segunda mano causa 1,2 millones de muertes prematuras al año, incluidas aproximadamente 65.000 en niños menores de 15 años. Sin embargo, se sabe que muchos más niños padecerán enfermedades causadas por el humo de otras personas a su alrededor, por lo que esta revisión trató de cuantificar este problema a nivel mundial y regional para aportar evidencia que permita implementar políticas de control del tabaco más precisas.

En el primer estudio mundial que examina el impacto del humo de segunda mano (SHS) en niños menores de 14 años, los investigadores, analizaron datos del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades, un gran proyecto internacional que rastrea las muertes y enfermedades causadas por enfermedades importantes, lesiones y factores de riesgo en todo el mundo.

Una de sus medidas clave es el año de vida ajustado por discapacidad (AVAD), que representa la carga total de enfermedad. En términos simples, un AVAD equivale a un año de vida sana perdido (ya sea por fallecimiento prematuro o por vivir con una enfermedad o discapacidad). Tras analizar datos de más de 200 países y territorios, la doctora Dai calculó los años perdidos por el humo de segunda mano en las principales categorías de enfermedades entre 1990 y 2021 en niños de 0 a 14 años. Posteriormente, comparó esta información con el Índice Sociodemográfico, que combina información sobre la economía, la educación y la tasa de fertilidad de países de todo el mundo, como representación del desarrollo social y económico.

Descubrió que, en 2021, la exposición al SHS contribuyó a 3,79 millones de AVAD por infecciones de las vías respiratorias inferiores (bronquitis aguda, neumonía), 0,80 millones por infecciones de oído y 3,86 millones por infecciones del pecho y tuberculosis a nivel mundial entre los niños.

Los investigadores descubrieron que el SHS sigue representando un grave riesgo para la salud de los niños en todo el mundo, pero es particularmente problemático en las regiones más pobres, donde las tasas de carga de enfermedad (medidas en AVAD) eran mucho más altas.

Las regiones con puntajes altos en el Índice Sociodemográfico (SDI) informaron tasas de AVAD estandarizadas por edad de 7,64 y 10,25 por 100.000 niños para infecciones de las vías respiratorias inferiores e infecciones respiratorias/tuberculosis, respectivamente, en comparación con las regiones con SDI bajo que mostraron tasas de 302,43 y 305,40.

La doctora Dai explica: "El impacto del humo de segunda mano en la salud respiratoria infantil sigue siendo grave, pero en algunas partes del mundo, los niños sufren aún más que en otras. Los niños de las regiones con un IDS más bajo soportan una parte desproporcionada de esta carga de salud prevenible. Esto probablemente refleja una combinación de factores, como una menor concienciación pública sobre los peligros del humo de segunda mano, hogares más hacinados y mal ventilados, y políticas de control del tabaco más débiles. Estas condiciones pueden provocar una mayor exposición en los niños".

Tan solo en 2021, la exposición al humo de segunda mano se relacionó con la pérdida de casi 8,45 millones de años de vida sana debido a infecciones respiratorias y tuberculosis, lo que pone de relieve una carga prevenible que recae con mayor intensidad en las zonas menos desarrolladas. Los niños están perdiendo todos estos años de vida sana, pero esto podría prevenirse si estuvieran protegidos del humo de otras personas.

La doctora Dai planea realizar más análisis de la carga de enfermedades respiratorias relacionadas con el SHS en función de la edad, el género y otros factores, para apoyar intervenciones más precisas y específicas en el futuro cercano.

Este estudio cuantifica el enorme daño que sufren los niños a causa del humo de segunda mano en todo el mundo y por tanto, trata de hacer una llamada de atención sobre la necesidad de hacer mucho más para proteger a la infancia. En particular, propone crear y aplicar leyes que limiten el consumo de tabaco en los lugares donde los niños viven o asisten a la escuela. Sin embargo, el enfoque más eficaz es reducir el consumo de tabaco en todos los grupos de edad, lo que también limitaría sustancialmente la exposición al humo de segunda mano en los niños.