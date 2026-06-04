Un 'caballo de Troya' contra el cáncer logra resultados prometedores en tumores de hígado y páncreas

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MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una combinación de bacterias y virus logra la eliminación casi total de los tumores observados en animales en un ensayo clínico, los cuales vivieron significativamente más tiempo. En concreto, se trata de una iniciativa de investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos), que han diseñado bacterias Salmonella no tóxicas para administrar virus seguros para los humanos, pero eficaces contra los tumores de cáncer de hígado y páncreas, dos tipos de cáncer con un pronóstico extremadamente desfavorable.

Esta investigación se publica en 'Cell Reports Medicine' y ha sido financiada por el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y el Departamento de Defensa.

"Aún queda mucha investigación por hacer antes de que este tratamiento pueda estar disponible para los humanos, pero la posibilidad de prolongar la vida de un paciente con cáncer de hígado o páncreas es emocionante", destaca Neil Forbes, autor principal y profesor del Riccio College of Engineering de la Universidad de Massachusetts Amherst.

"Nuestro objetivo es desarrollar terapias que no solo reduzcan los tumores, sino que les den a los pacientes un tiempo de vida real y duradero", informa Shradha Khanduja, primera autora del artículo y candidata a doctora en ingeniería química de la Universidad de Massachusetts. "Ver estos resultados en dos de los cánceres más letales nos indica que vamos por buen camino y que la biología aún cuenta con herramientas que no hemos explotado por completo". Esta nueva investigación aprovecha el poder de los virus oncolíticos. Si bien estos virus no causan enfermedades en los humanos, se sabe que destruyen las células cancerosas. Sin embargo, los virus oncolíticos solo han demostrado ser eficaces contra cánceres superficiales, como el melanoma. Dentro del organismo, el sistema inmunitario erradica los virus antes de que puedan llegar al tumor.

En este sentido, los investigadores vieron una solución. Desarrollaron una nueva bacteria Salmonella modificada genéticamente, capaz de transportar el virus y depositarlo directamente en el tumor. Al medir la cantidad de bacterias presentes en los ratones, descubrieron que el tumor contenía 50 millones de veces más bacterias que el hígado o el bazo, los órganos encargados de eliminar las bacterias del organismo.

Como resultado, los ratones tratados con Salmonella portadora del virus desarrollaron tumores que representaban una cuarta parte del tamaño de los tumores de los ratones del grupo de control, y el 27% del tamaño de los tumores de los ratones tratados con un fármaco estándar para el cáncer de hígado (llamado Sorafenib). Además, vivieron hasta 65 días más que los que no recibieron el tratamiento.

Cabe destacar también que estos efectos fueron igual de intensos cuando la Salmonella portadora del virus se administró por vía intravenosa que cuando se inyectó directamente en el tumor.

"Inyectar tratamientos directamente en tumores internos es increíblemente difícil y, a menudo, peligrosamente invasivo para los pacientes con cáncer", inciden los investigadores. "Esta terapia evita por completo ese obstáculo al utilizar una vía intravenosa (IV) estándar y sencilla, lo que permite que las bacterias modificadas genéticamente se desplacen de forma segura por el torrente sanguíneo y localicen por sí solas los tumores profundos".

Este enfoque terapéutico también resuelve los problemas relacionados con la eliminación de microtumores indetectables que conducen a la metástasis y, además, podría inducir respuestas inmunitarias que ayuden a contrarrestar la capacidad de los tumores para ocultarse del sistema inmunitario.

"Esas respuestas inmunitarias son realmente importantes, porque son las que los tumores desactivan para que el sistema inmunitario no pueda eliminar el tumor por sí mismo", explica Forbes. "Los tumores tienen que evolucionar con el tiempo para desactivar esos sistemas, así que los estamos reactivando introduciendo patógenos en el tumor".

Estas respuestas inmunitarias no solo contribuyeron a que los tumores fueran más pequeños, sino que también entrenaron al sistema inmunitario para combatir futuros tumores, lo que sugiere que esta terapia puede ayudar a prevenir la recurrencia o la metástasis.Los investigadores también confirmaron la seguridad de la terapia, medida mediante cambios satisfactorios en el peso y los marcadores inflamatorios.

Para esta fase inicial de pruebas, los investigadores estudiaron el cáncer de hígado y el de páncreas, que presentan bajas tasas de supervivencia a cinco años del 21% y el 13%, respectivamente. A continuación, tienen previsto investigar otros tipos de cáncer y utilizar diferentes virus. También buscan determinar cómo mejorar la eficacia del tratamiento para que los tumores no solo se reduzcan, sino que desaparezcan por completo.