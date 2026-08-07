En búsqueda de una buena salud ósea: Fútbol y balonmano, más efectivos que caminar o el gimnasio

Archivo - Niña rematando de cabeza un balón de fútbol. - MALVEN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Semmelweis de Budapest (Hungría) ha publicado un estudio de revisión que ha mostrado que deportes que implican movimientos explosivos, cambios rápidos de dirección y giros podrían ser más efectivos para mantener la salud ósea que levantar pesas o caminar.

Publicado en la revista especializada 'Sports Medicine - Open', este trabajo señala que estos últimos ejercicios por sí solos "no son suficientes para tener huesos fuertes", y es que "el fútbol y el balonmano pueden ser más efectivos". De hecho, los autores del mismo han explicado que "la intensidad del ejercicio puede ser más importante que la cantidad".

Así, tras analizar los resultados de 24 estudios clínicos con un total de 1.238 participantes adultos sanos, han indicado que la formación ósea se estimula de forma más eficaz con estas actividades de mayor impacto, hallazgo que consideran que podría contribuir "a mejorar los programas de ejercicio diseñados para mantener la salud ósea y prevenir la osteoporosis".

"Lo que hace único a nuestro estudio es que no solo examinamos el tipo de ejercicio -ya sea de resistencia, de fuerza o combinado-, sino también la intensidad, la frecuencia y la duración", ha explicado el autor principal del mismo y vicerrector de Ciencia e Innovación de la Universidad Semmelweis, el doctor Péter Ferdinandy. "Nuestro objetivo era determinar qué formas de ejercicio estimulan el metabolismo óseo de manera más eficaz y cuáles parecen ser menos beneficiosas desde esta perspectiva", ha señalado.

OBVIADO EL ESTUDIO DE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA

De este modo, las investigaciones estudiadas miden sustancias en la sangre que indican si el cuerpo está generando activamente nuevo tejido óseo y no analizan los cambios en la densidad mineral ósea. "Estos biomarcadores pueden reflejar los efectos del ejercicio en tan solo unas semanas, proporcionando información mucho antes que las mediciones de densidad ósea", han explicado los expertos.

"El hallazgo más sorprendente fue que el entrenamiento de resistencia no produjo un efecto significativo en los marcadores del metabolismo óseo, a pesar de que varias guías profesionales recomiendan este tipo de ejercicio para mantener la salud ósea", ha subrayado la doctoranda de este centro académico y primera autora del estudio, Viktória Barna, quien ha añadido que "el ejercicio de resistencia de baja o moderada intensidad, como caminar o trotar, no mostró ningún efecto significativo a largo plazo".

Por contra, las actividades más efectivas fueron los deportes de alta intensidad que implican los citados movimientos. El fútbol y el balonmano, por ejemplo, se asociaron con aumentos de hasta un 45-46 por ciento en los niveles de sustancias vinculadas a la formación ósea, siendo menos efectivos caminar, el step y los ejercicios de resistencia tradicionales en el gimnasio.

No obstante, los autores han subrayado que "es importante no comenzar un programa de ejercicio de alta intensidad de forma repentina o sin la preparación adecuada", lo que es especialmente aconsejable en personas con enfermedades cardiovasculares, musculoesqueléticas o metabólicas, así como para quienes padecen osteoporosis.

Por último, y tras poner de manifiesto que la conclusión de este trabajo no significa que caminar o realizar actividad física de baja intensidad carezca de beneficios para la salud, han insistido en que el ejercicio de baja intensidad por sí solo no es suficiente para estimular el metabolismo óseo.