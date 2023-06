¿Es bueno estudiar por la noche?¿qué pasa si no duermes?¿y cuándo viene bien una siesta?

MADRID, 6 Jun. (EDIZIONES) -

¿Cuál es la mejor hora para rendir mental y físicamente?¿Para estudiar?¿Para aprender?¿Para hacer deporte? Todo depende de la persona y de su cronotipo, aunque con matices, según asegura a Infosalus Juan Antonio Madrid, pionero en el desarrollo de la Cronobiología en España, así como catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.

Manifiesta este especialista que cada persona tiene su propio cronotipo --nuestra tendencia a ser alondras (más mañaneros) o búhos (más nocturnos) -- y se tienen unos horarios donde cada uno de nosotros sabemos en qué momento nuestra mente está más activa: "Es algo que debemos conocer cada uno y saber cuándo rendimos mejor".

'LECCIÓN DORMIDA, LECCIÓN APRENDIDA'

Ahora bien, precisa que, con independencia del cronotipo, "hay algo que no falla nunca" y es que después de estudiar se debe dormir: "Si duermes consigues que esos contenidos es como si se apilaran en la mesa del bibliotecario, que debe catalogar esos libros y llevarlos a sus estantes. De esta manera, logramos algo muy importante y es que pasamos esos recuerdos a la memoria a medio y a largo plazo. Si no nos olvidaremos en seguida".

De hecho, este experto en Cronobiología alerta de que si vamos a un examen sin dormir, aparte de ir "mentalmente más atontados y con menos destrezas", conseguiremos que al cabo de una semana, por ejemplo, no nos acordemos de la materia estudiada.

"Quintiliano, que era buen orador, decía que después de dormir sorprendentemente sus discursos eran más nítidos, así como las ideas que quería transmitir con lucidez, y que no tenía antes de haber dormido. Por tanto, 'lección dormida, lección aprendida', como muy bien dice el refrán", insiste.

Es más, destaca que para aprender hay que haber dormido bien la noche anterior, y luego elegir la franja o momentos del día que mejor vayan para nuestra personalidad, para nuestro cronotipo.

¿ESTUDIAR POR LA NOCHE? CON 'PEROS'

De todas formas, avisa de que estudiar durante toda la noche no es muy saludable. "No se debería prolongar la noche para estudiar y dormir durante el día. De esta forma invertimos nuestro patrón natural del sueño y esto a la larga tiene más efectos negativos que positivos", añade coincidiendo con la publicación de 'Cronobiología' (Plataforma Actual).

En opinión de este referente en el estudio de cronobiología, eso sí, sí que es cierto que hay personas que se concentran más por la noche, pero cuidado, porque esto debería hacerse siempre dejando un tiempo para dormir por la noche. No te pases toda la noche estudiando o trabajando", apostilla Madrid.

QUÉ SUCEDE CON EL RENDIMIENTO FÍSICO

Además, señala que el momento en el que realizamos el rendimiento físico es igualmente importante, y donde también influye el tipo de deporte. Señala que aquellas disciplinas deportivas que exigen mucha precisión, como en las que tienes que mantener el pulso muy bien --tipo el tiro con arco o con pistola-- el rendimiento se optimiza por la mañana.

En cambio, menciona que hay otros deportes, como el fútbol o el baloncesto, donde en general funcionará mejor el cuerpo mejor por la tarde-noche. Es más, sostiene que, por ejemplo, una maratón es mejor realizarla por la mañana porque el cuerpo se calentará mucho en carrera y por eso necesita las horas más frescas del día.

Por otro lado, resalta que hay otro elemento que se asocia con el deporte y el rendimiento, y que a menudo se olvida, y es que "no por mucho entrenar rendiremos más". Argumenta que hay un tope o límite a partir del cual más entrenamiento que vaya a costa de dormir producirá un menor rendimiento: "El sueño es como un entrenamiento silencioso que realiza el deportista, y por tanto esto llevado a otra dimensión, la siesta también puede ser muy positiva en el deporte de competición, sobre todo si compites por la tarde-noche".

EL PROBLEMA DE LAS GUARDIAS DE LOS MÉDICOS

Aquí llama igualmente la atención sobre los turnos de trabajo y las personas que deben atender situaciones complejas, como los cirujanos, profesiones donde se necesita tener la mente lúcida; si bien cuando se trabaja de noche se debe lidiar con la fatiga y organizar los turnos para que estos sean lo menos lesivos posibles.

"El porcentaje de errores que pueden impactar en la salud de los pacientes por profesionales sanitarios que trabajan en turnos de noche sin descanso, pero también de autolesiones que pueden ocasionarse sin querer, pueden tener accidentes o bien errores en el manejo de material y causarse accidentes personales, ese porcentaje aumenta conforme aumenta nuestro tiempo sin dormir", remarca Madrid.

Hay un momento, a partir de las 18 horas sin dormir, donde tenemos un rendimiento parecido al de haber consumido alcohol, por la fatiga acumulada de pasar muchas horas de dormir en un trabajo con una responsabilidad importante y que requiere de una alta atención, según prosigue.

Precisamente, dice que el accidente de Chernóbil ocurrió consecuencia de que los trabajadores de la central nuclear tenían turnos largos y en la madrugada, que es precisamente cuando más trabajo nos cuesta reaccionar y tomar decisiones correctas. "Un pediatra con dos guardias, y con una pausa de un día entre una y otra jornada, no debería pautarse nunca. Te recuperas con estrategias de una noche única, pero luego deja que esa persona vuelva a su vida normal. No se puede sobrecargar a la persona porque si no luego no rinde igual", manifiesta este catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.