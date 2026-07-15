Una buena condición física ayuda a prevenir la demencia, la depresión y los trastornos psicóticos, según un estudio

Una persona haciendo ejercicio. Archivo. - UGR

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) participa en una investigación internacional, liderada por la Universidad de Castilla-La Mancha, que muestra que las personas con una mejor capacidad física cardiorrespiratoria presentan un menor riesgo de desarrollar demencia, depresión y trastornos psicóticos.

Este estudio analiza la relación entre la condición física cardiorrespiratoria --la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno durante el ejercicio-- y el riesgo de desarrollar trastornos mentales y neurocognitivos.

A partir de una revisión sistemática y de metaanálisis que incluyen a más de cuatro millones de personas, los científicos han sintetizado la evidencia disponible actualmente y han detectado importantes hallazgos.

Los resultados muestran que las personas con niveles más altos de capacidad cardiorrespiratoria presentan un menor riesgo de desarrollar patologías mentales, en comparación con aquellas con niveles más bajos: hasta un 36 por ciento menos de posibilidad de depresión, un 39 por ciento menos de demencia y un 29 por ciento menos de trastornos psicóticos.

Además, incluso las mejoras pequeñas en la forma física aportan beneficios. Por ejemplo, un aumento de un MET (equivale a la energía que consume el cuerpo en estado de reposo absoluto) se asocia con una reducción significativa del riesgo de depresión y demencia.

El estudio refuerza la idea de que la condición física no solo tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular, sino también sobre el cerebro.

Entre los posibles mecanismos implicados se encuentran la reducción de la inflamación, la mejora de la plasticidad cerebral y el fortalecimiento de estructuras como el hipocampo. Desde el punto de vista social, los hallazgos tienen un gran potencial.

La UGR ha participado en esta investigación internacional a través del catedrático Francisco Ortega Porcel, perteneciente al Departamento de Educación Física y Deportiva y al Grupo Profith del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.

El investigador Bruno Bizzozero Peroni, de la Universidad de Castilla-La Mancha (Centro de Estudios Socio Sanitarios), ha liderado el trabajo junto a la primera firmante, Valentina Díaz Goñi, de la misma institución.

"Las enfermedades mentales y la demencia suponen un importante reto sanitario global, por lo que mejorar la condición física cardiorrespiratoria a través del ejercicio podría convertirse en una estrategia preventiva accesible y de bajo coste".

"Asimismo, medir el nivel de condición ayudaría a identificar de forma temprana a las personas con mayor probabilidad de tener enfermedades mentales y neurocognitivas, como la depresión y la demencia", destacan los investigadores Bruno Bizzozero y Valentina Díaz.

No obstante, el trabajo también señala limitaciones. "La evidencia disponible es aún limitada para otros trastornos mentales distintos a los analizados, y resulta especialmente escasa en poblaciones como niños, adolescentes y personas mayores".

Además, la mayoría de los estudios incluidos proceden de Europa y Estados Unidos, lo que subraya la necesidad de ampliar la investigación a otras regiones del mundo para obtener conclusiones más representativas a nivel global, según explica el catedrático de la UGR Francisco Ortega.

Aunque los resultados son prometedores, los autores señalan la necesidad de más análisis longitudinales para comprender mejor la relación causal.