Brote de meningitis en jóvenes en Reino Unido: ¿puede pasar lo mismo en España?

MADRID, 25 Mar. (EDIZIONES) -

El reciente brote de meningitis en jóvenes en Reino Unido ha reavivado la preocupación sobre una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave. Aunque en la mayoría de los casos la meningitis es de origen vírico y leve, las formas bacterianas -como la causada por el meningococo B en el caso británico- pueden evolucionar rápidamente y dejar secuelas importantes. De hecho, han fallecido dos jóvenes hasta el momento.

¿Existe el mismo riesgo en España? Expertos en Neurología y en vacunas nos explican en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus cómo se transmite, qué síntomas deben alertar, y por qué la vacunación y la detección precoz siguen siendo las mejores herramientas para frenar los posibles brotes.

Tanto la doctora Marta Guillán, miembro del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología (SEN) como el pediatra, experto en vacunas, y portavoz de la Asociación Española de Vacunología Fernando Moraga-Llop aseguran que es muy difícil, prácticamente imposible, que suceda en España un brote similar de meningitis meningocócica (provocada por el meningococo B) similar al británico.

"En España es más elevada sin duda la vacunación, tenemos uno de los mejores calendarios vacunales a nivel europeo, y después tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica muy eficaz y que detecta brotes rápidamente y ayuda a atajarlos. Un sistema con muchos años funcionando y que controla muchas infecciones y que vigila por nosotros", subraya la doctora Guillan.

"La población española tiene un riesgo muy pequeño por lo que está sucediendo en Reino Unido. Entre otros puntos por las tasas de vacunación actuales. En España, tanto la Asociación Española de Pediatría (AEP), como la Sociedad Española de Medicina del Adolescente (SEMA), desde hace años ya recomiendan la vacunación del adolescente frente al meningococo B, pero no por el brote de ahora, sino desde hace un tiempo", afirma por su parte en otra entrevista con Europa Press Salud Infosalus Fernando Moraga-Llop, que es el portavoz y vocal sénior de la Asociación Española de Vacunología.

LOS CASOS MÁS GRAVES ESTÁN OCASIONADOS POR BACTERIAS

Este pediatra y también experto en vacunas precisa que en la enfermedad meningocócica invasora (EMI) hay dos formas: la meningitis meningocócica, y la septicemia. Dentro de esta meningitis meningocócica hay 12 serogrupos de meningococo, siendo el de mayor incidencia de EMI en España y en Europa el producido por el meningococo B, "el 50% de los casos", como el de Reino Unido; mientras que el porcentaje restante, tal y como indica, se lo reparten un poco entre el meningococo C, el W, y el Y. "El A es poco frecuente en nuestro medio; y el resto se ven de forma excepcional", apunta.

Es más, mantiene que en el caso de las EMI hay varios picos de incidencia, siendo uno de ellos en los adolescentes y en los adultos jóvenes de entre 16 y 23 años; y aparte estarían los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 1-2 años, y después un tercer grupo, que son los mayores.

"Esta enfermedad se transmite de persona a persona y requiere un contacto estrecho, a través de las gotas respiratorias, pero no se transmite por vía aérea, sino por contacto próximo. De ahí que el brote haya nacido en una sala de fiestas de Canterbury, donde acudían muchos alumnos de la universidad, donde hay mucho hacinamiento, se comparten bebidas, cigarrillos, besos; hay muchos contactos con los fluidos corporales, en definitiva", detalla.

Tiene un periodo de incubación menor a 4 días, con un intervalo de 1 a 10 días, según prosigue. Destaca también que te puede contagiar además una persona sana, porque en estos adolescentes y adultos jóvenes, según indica Moraga-Llop, hay un alto porcentaje de portadores nasofaríngeos, "personas que lo tienen en su garganta, que en un momento dado se infectan y desarrollan la enfermedad".

QUÉ ES LA MENINGITIS

Mientras, la portavoz de la SEN nos explica que la meningitis es la inflamación de las meninges, las membranas que cubren el cerebro, "fruto de una infección grave y poco frecuente en nuestra sociedad", y que puede ocasionar crisis epilépticas, hipertensión intracraneal, e incluso el coma, aunque sólo en los casos más graves, que son excepcionales.

Recuerda la doctora Guillan que las meningitis son infecciones poco frecuentes, mucho menos habituales que las infecciones respiratorias o estomacales, según cita en nuestra entrevista. Resalta que, precisamente, las víricas son las más habituales, fruto de virus respiratorios o enterovirus, y dice que suelen tener buen pronóstico y no tener secuelas, dado que se autorresuelven, y que no requieren ingreso hospitalario, sino hidratación, descanso, y paracetamol.

En el caso de Reino Unido no se trata de un virus, sino de una meningitis causada por una bacteria, el meningococo B, "que son las más graves y que te pueden afectar a pesar de tener un sistema inmune fuerte", y subraya esta portavoz de la SEN que se ha extendido así entre los jóvenes en Reino Unido por su relación de contacto social más cercana y porque su sistema inmune aún se encuentra en desarrollo, terminando de madurar.

PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LA MENINGITIS

En concreto, la Asociación española de Pediatría (AEP) detalla que en la meningitis, que suele ser de comienzo agudo, los síntomas y signos más frecuentes son: fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca. También con frecuencia pueden aparecer: náuseas, vómitos en escopetazo, fotofobia, y estado confusional.

Sobre su prevención, indica que es muy importante que cuando uno tiene fiebre, y síntomas de infección, se mantenga en casa. "Ante fiebre alta, dolor de cabeza que no cede con analgésicas habituales, somnolencia, o crisis epilépticas se debe acudir a un servicio de urgencias porque hay más probabilidades de sobrevivir y sin secuelas cuanto antes se ponga el tratamiento en el hospital", asegura esta neuróloga.

Según prosigue, los niños pequeños no vacunados y los adolescentes, y luego en el caso de las personas mayores, se registra hasta un 15-20% de mortalidad, y un 20% de secuelas, como la epilepsia, la sordera, déficits cognitivos, y en los casos más extremos, y donde se produjo una sepsis, la posible amputación de miembros. "El meningococo siempre ha existido, y la mayor parte de afectados ha sobrevivido sin secuelas. Eso sí, para ello, es súper importante la vacunación. Cuanto mayor sea el porcentaje de vacunados, mejor. Y más probabilidad de que no nos ocurra", asevera la doctora Guillan.

CÓMO ES LA VACUNACIÓN EN ESPAÑA

Según apunta el Comité asesor de Vacunas de la AEP, la medida más efectiva frente a la meningitis es la vacunación desde los primeros meses de vida y en la adolescencia, con vacunas conjugadas ACWY y proteícas frente al meningococo B.

Dice que, de acuerdo con el calendario común del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se realiza la vacunación sistemática frente al meningococo B en lactantes con una pauta 2+1, con dosis a los 2, 4, y 12 meses de edad. Para el meningococo C se indican dos dosis en el primer año de vida (4 y 12 meses). "La vacuna conjugada tetravalente frente a los meningococos A, C, W e Y se administra con una dosis en la adolescencia, a los 12 años, y con otra de rescate entre los 13 y 18 años para los no vacunados", precisa.